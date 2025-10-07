Miliardarul populist Babis anunță că negociază un guvern de coaliţie cu euroscepticii şi extrema dreaptă / Totul depinde de președintele Cehiei, pro-europeanul Petr Pavel

Miliardarul populist ceh Andrej Babis, al cărui partid ANO a câştigat recentele alegeri parlamentare, dar fără a obţine majoritatea, a afirmat marţi că negociază un guvern în care ar putea intra şi miniştri nominalizaţi de partide de orientare eurosceptică şi de extremă dreapta, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Babis declarase iniţial, după scrutinul din 3-4 octombrie, că doreşte un cabinet minoritar al ANO (Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi), susţinut în Parlament de partidul eurosceptic Motoristé sobě (Şoferii împreună) şi de SPD (extremă dreapta, anti-UE şi anti-NATO), însă cele două formaţiuni au cerut să facă parte din guvern.

„Negociem un guvern comun”, a declarat Babis marţi, într-un mesaj video pe Facebook.

„SPD ar urma să aibă un număr de ministere unde vor să aibă experţi (ne-membri de partid) care să îi reprezinte…, iar Motoristé sobě vor să aibă politicieni de-ai lor care au candidat în alegeri”, a adăugat Babis.

ANO este membru al grupului Patrioţi pentru Europa în Parlamentul European şi vrea să nu implementeze pactele UE privind migraţia şi decarbonizarea.

Motoristé sobě, şi el membru în grupul Patrioţilor, se opun renunţării la motoarele cu combustie internă şi altor politici de mediu.

SPD vrea un referendum cu privire la ieşirea ţării din UE şi NATO, însă Babis a respins ferm astfel de decizii. SPD a cerut, de asemenea, tăierea tuturor ajutoarelor pentru Ucraina, inclusiv a fondurilor pentru sutele de mii de refugiaţi care locuiesc în Cehia.

Babis a semnalat o concentrare mai mare asupra afacerilor interne şi europene şi un sprijin mai mic pentru Ucraina decât cabinetul de centru-dreapta care îşi încheie mandatul, inclusiv o posibilă renunţare la programul ceh de livrare de muniţie de artilerie către Kiev, o schemă pe care o critică pentru supraevaluare şi lipsă de transparenţă.

Preşedintele ceh Petr Pavel, care a contribuit la punerea la punct a acestei scheme şi este un actor important în negocierile post-electorale întrucât nominalizează premierul, a îndemnat luni partidele să menţină acest program.

Chiar dacă Babis ajunge la un acord de coaliţie, formarea noului guvern ar mai putea dura câteva săptămâni.

Pavel a convocat marţi prima şedinţă a noii camere legislative inferioare pentru ziua de 3 noiembrie.

În şedinţa inaugurală va fi ales noul preşedinte al camerei, înainte de demisia oficială a guvernului în funcţie, care este şi momentul cel mai apropiat când poate fi numit un nou prim-ministru.