Leclerc, la limita răbdării: Șapte ani de promisiuni și nicio șansă reală la titlu cu Ferrari

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

De șapte sezoane, Charles Leclerc speră la un titlu mondial alături de Ferrari, dar anii s-au tot adunat, iar frustrările au crescut. Prezentul este unul în care ruptura dintre pilotul monegasc și Scuderie parte tot mai aproape.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Supărarea unei noi curse dezamăgitoare s-a așezat pe umerii lui Leclerc, iar pilotul a făcut o declarație care a făcut înconjurul paddock-ului: „Sunt doar un pasager în propria mea mașină”, transmite racingnews365.com.

Sunt cuvinte precum un semnal de alarmă pe care pilotul în vârstă de 27 de ani le transmite șefilor Ferrari.

Charles este unul dintre cei mai respectați piloți de pe grila de start a Formulei 1, dar visul de a câștiga un titlu mondial cu Ferrari pare mai departe ca oricând.

Schimbările de regulament, greșelile de strategie și ritmul inconstant au transformat fiecare sezon într-o nouă dezamăgire pentru Scuderie.

Nici venirea lui Lewis Hamilton nu a schimbat nimic, iar Ferrari este singura echipă din TOP 4 fără victorie în 2025.

Apăsat de rezultatele cenușii, Leclerc pare epuizat emoțional de așteptare: „Nu mă aștept la mari succese în restul sezonului”, a spus el resemnat.

Monopostul SF-25 s-a dovedit lent, imprevizibil și greu de controlat, iar chiar și Hamilton a avut probleme mecanice în Singapore.

Ferrari a rămas blocată în mediocritate de câțiva ani buni, iar o plecare a lui Leclerc de la Scuderie pare mai aproape care oricând.

Contractul dintre cele două părți expiră la finalul sezonului 2026, unul care vine cu noile reguli tehnice din Formula 1. Ar putea fi anul decisiv: ori Ferrari aduce un monopost câștigător, ori Leclerc își va căuta gloria în alt garaj din F1.

De altfel, F1 Insider vorbește despre faptul că Nicolas Todt, managerul lui Leclerc, ar fi abordat RedBull Racing pentru o mutare spectaculoasă după sezonul 2026.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1