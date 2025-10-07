Cum a renăscut RedBull: Prețul uriaș plătit pentru a reveni la vârful F1

RedBull are parte de o revenire spectaculoasă în lupta pentru victoriile din Formula 1, dar prețul plătit de echipa din Milton Keynes este unul pe măsură: a întârziat dezvoltarea monopostului din 2026 pentru a folosi resurse și bani în mașina din acest an, transmite The Race.

RedBull a întârziat dezvoltarea monopostului pentru 2026 tocmai pentru a-i oferi lui Verstappen o mașină competitivă în prezent

Din dorința de a-i oferi lui Verstappen o mașină câștigătoare, RedBull a întârziat dezvoltarea monopostului pentru 2026. Este, în fapt, un mare risc pe care echipa din Milton Keynes și-l asumă.

Reamintim că anul viitor Formula 1 vine cu noile reglementări revoluționare care dau deja bătăi de cap echipelor din Marele Circ.

Pierre Waché și Laurent Mekies, arhitecții din spatele mașinii RB21, au recunoscut că RedBull a continuat să investească masiv în dezvoltarea pachetului actual, în loc să mute toată atenția spre viitorul monopost.

Monopostul actual este unul puternic, capabil să țină pasul cu campioana McLaren.

Rămâne însă de văzut dacă prețul plătit nu este unul prea mare, într-un sezon în care Verstappen are totuși doar a treia șansă de a câștiga titlul mondial (după Piastri și Norris). Olandezul se află la 63 de puncte în urma lui Oscar în ierarhia generală.

Cheia revenirii RedBull Racing: Noua aripă față

Testată la Singapore, noua aripă față a fost cheia revenirii RedBull.

Laurent Mekies a recunoscut că această evoluție spectaculoasă a venit cu un cost semnificativ: „A fost și este foarte important să înțelegem cât potențial mai are proiectul actual. Da, vine cu un cost clar pentru 2026, dar credem că este compromisul corect pentru noi.”

„În ultimele curse, ne-am îmbunătățit mult. Nu e nimic șocant, doar câteva lucruri pe care trebuie să le reglăm. Important e că suntem din nou acolo”, a spus Verstappen după cursa din Singapore, una în care a fost al doilea.

De cealaltă parte, rivalii tradiționali McLaren, Ferrari și Mercedes s-au concentrat deja pe monoposturile pentru 2026.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

