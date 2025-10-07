3 milioane de lire sterline pentru tăcere: Cum s-a închis scandalul sexual care a zguduit Formula 1

Angajata aflată în mijlocul scandalului sexual de la RedBull a acceptat o sumă mare pentru a pune capăt disputei cu Christian Horner, fost șef al echipei de Formula 1 din Milton Keynes. Conform surselor dailymail.co.uk, femeia a acceptat un cec în valoare de 3 milioane de lire sterline pentru a închide cazul.

Christian Horner, bun de plată: 3 milioane de lire sterline pentru femeia care l-a acuzat de comportament inadecvat

Christian Horner (51 de ani) a fost implicat într-un scandal sexual, el fiind acuzat, pe vremea când încă era șef la echipa de Formula 1, de comportament inadecvat la adresa uneia dintre subordonatele sale.

La luni distanță de la izbucnirea scandalului, femeia (protejată prin anonimat legal) a acceptat o plată de 3 milioane de lire sterline în schimbul renunțării la acuzațiile de comportament inadecvat aduse fostului director de la RedBull.

Tânăra care a lucrat anterior la RedBull Racing a fost văzută în paddock-ul Formulei 1 cu ocazia Marelui Premiu din Singapore. Ea a început munca la o altă echipă din Marele Circ.

Reprezentanții lui Horner au refuzat să comenteze afirmațiile dailymail.co.uk.

Fostul conducător al RedBull Racing a primit o compensație financiară de aproximativ 60 de milioane de euro din partea echipei din Milton Keynes după ce a fost dat afară înainte de terminarea contractului.

Christian Horner este liber acum să semneze cu orice echipă din Formula 1 începând cu sezonul 2026 al Marelui Circ.

De altfel, în ultima perioadă mai mulți oficiali de top din F1 au confirmat că Horner încearcă să-și găsească un loc în lumea Marelui Circ.

Andy Cowell, directorul echipei Aston Martin, a dezvăluit că fostul șef RedBull „sună la aproape toți proprietarii de echipe” în căutarea unei oportunități.

Haas și Alpine au recunoscut că au fost contactate, dar că discuțiile nu au avansat.