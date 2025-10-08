În plin scandal de eliberare din închisori a marilor condamnați, CSM acuză o presupusă campanie mediatică împotriva judecătorilor și atacă guvernul pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților / CCR tocmai a amânat a doua oară o decizie privind reforma

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acuzat miercuri o presupusă campanie mediatică împotriva judecătorilor și a criticat încă o dată guvernul pentru că a inițiat reforma pensiilor speciale ale magistraților. Comunicatul CSM, care anunță că ”va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenței justiției și a statutului magistraților”, vine în ziua în care Curtea Constituțională a amânat pentru a doua oară o decizie privind reforma pensiilor magistraților.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Reacția CSM a venit în plin scandal de eliberare din închisori a marilor condamnați pentru corupție. Judecătorii dau pe bandă rulantă decizii în favoarea condamnaților, deși se află în grevă în ce privește restul spețelor.

Ultimul exemplu este în dosarul fostei șefe DIICOT Alina Bica. Judecătorii Curții de Apel București au dat o decizie prin care au scăpat-o pe Bica de închisoare, pretinzând că ea și-ar fi ispășit în Italia, într-o formă asimilată arestului la domiciliu, pedeapsa de 4 ani de detenție cu executare primită în România. Experți consultați de G4Media au declarat că Bica nu a ispășit nimic din pedeapsa cu detenția, iar Curtea de Apel nu trebuia să își dea consimțământul în disprețul deciziei Curții de Justiție a UE privind fugarii.

G4Media a inventariat recent mai multe cazuri de decizii date de judecători în favoarea condamnaților. Eliberarea din penitenciar a medicului Lucian Duță, fost președinte al CNAS, face parte dintr-un trend recent în justiție de anulare a condamnărilor și confiscărilor financiare ale unor persoane publice, cu prejudicii totale de aproape 1 miliard de euro.

Cazurile implicate includ persoane precum Puiu Popoviciu, Ovidiu Tender, Maricel Păcuraru, și posibila reabilitare a lui Dan Voiculescu, majoritatea având condamnările anulate pe baza dezincriminării unor infracțiuni legate de încălcarea legislației secundare.

Reamintim că guvernul Bolojan a adoptat prin asumarea răspunderii o reformă a pensiilor speciale ale magistraților care crește treptat vârsta de pensionare până la 65 de ani și scade valoarea pensiei.

CSM a reacționat dur la reforma pensiilor și a denunțat o presupusă încălcare a independenței magistraților. De notat că nici un organism internațional nu a venit în sprijinul CSM și al magistraților care fac grevă.

Șefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, a declarat în august la Digi24 că o pensie în cuantum de 70% din salariul net, care ar duce la 14.000 de lei pentru judecătorii de Curte de Apel sau 11.000 de lei pentru judecătorii de Tribunal, e mică. Ea a mai spus că magistrații sunt unici printre ceilalți angajați ai statului.

Comunicatul CSM:

Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenți ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu inițierea și adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor și procurorilor.

În mai multe rânduri Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenția asupra riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraților, prin luări de poziție ale factorului politic și prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar și culpabilizarea acestuia pentru situația economică și socială în care se află România.

Aspectele semnalate de Consiliu sunt în continuare de actualitate, întrucât niciuna dintre cauzele care au generat reacția sistemului judiciar nu a fost înlăturată, neexistând vreo preocupare cu privire la impactul demersurilor factorului politic asupra independenței justiției, care reprezintă garanția fundamentală a dreptului cetățeanului la un proces echitabil. În egală măsură, o justiție independentă și pe deplin funcțională este indispensabilă și pentru ceilalți profesioniști ai dreptului a căror activitate este convergentă cu același obiectiv al garantării drepturilor și libertăților cetățenilor.

În mod regretabil, în pofida perioadei de timp semnificative trecute de la reacția fermă a sistemului judiciar, factorul politic a perseverat în atitudinea de sfidare a autorității judecătorești, nemanifestând niciun fel de deschidere pentru dialog și cooperare onestă cu reprezentanții acesteia, ci dimpotrivă continuând în aceeași retorică a culpabilizării magistraților români.

Consiliul Superior al Magistraturii îi asigură pe toți judecătorii și procurorii români de faptul că va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenței justiției și a statutului magistraților, astfel încât să fie garantate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești.