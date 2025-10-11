Robert Roca primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o demonstrație de forță estetică între androginitate, teatralitate și eleganța arhitecturală a formelor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Pe podiumul său cu lumină difuză și reflexii metalice, designerul român Robert Roca a prezentat miercuri în cadrul Romanian Fashion Week, din cadrul Romanian Creative Week, o colecție care marchează un pas important în definirea propriului limbaj estetic: unul al contrastelor puternice, al disciplinării formelor și al unei senzualități aproape sculpturale. Primăvară-vară 2026 devine pentru designer un exercițiu de echilibru între expresie teatrală și rigoare structurală, un manifest despre fragilitatea puterii și puterea fragilității.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Defilarea a început în alb, cu ținute care impuneau siluete monumentale: paltoane lungi cu inserții de blană artificială, costume masculine reinterpretate, corsete satinate și materiale dense care reflectau lumina în falduri controlate. Pe măsură ce show-ul a evoluat, culorile au devenit mai intense, roșu, violet închis, negru, iar croielile, mai dramatice, marcând o tranziție de la inocență la autoritate.

Din punct de vedere stilistic, Roca jonglează cu două idei centrale: androginitatea elegantă și arhitectura corpului. Cămășile masculine se combină cu fuste lungi din tafta, corsetele devin armuri, iar umerii sculptați definesc o siluetă de putere, fără agresivitate. Este o estetică ce amintește de Thierry Mugler și Alexander McQueen, dar trecută printr-un filtru contemporan, în care emoția și echilibrul contează mai mult decât șocul.

Materialele, tafta grea, satinul lucios, pielea ecologică, voalul translucid și elementele metalice sunt utilizate cu o coerență rară pentru un designer aflat în plină afirmare. Fiecare look spune o poveste, iar detaliile manșetele lungi, nodurile decorative, curelele cu dublă funcționalitate, pantalonii cu decupaje controlate aduc un strat suplimentar de profunzime vizuală. Se simte o preocupare reală pentru dialogul dintre textură și lumină, dintre rigiditate și fluiditate.

Unul dintre cele mai puternice momente ale show-ului este contrastul dintre modelele masculine și feminine: bărbați purtând corsete roșii sau costume cu sclipiri fine, femei în rochii negre cu umeri arhitecturali și fuste cu volume dramatice. Este un exercițiu de echilibru estetic între forță și sensibilitate, între dominanță și vulnerabilitate.

Totuși, ceea ce diferențiază cu adevărat colecția este modul în care Roca își construiește estetica din contradicții. Alb și negru, masculinitate și feminitate, rigiditate și fluiditate, toate coexistă fără să se anuleze. Rezultatul este o colecție cu o identitate clară, puternică, coerentă vizual, în care gestul couture se întâlnește cu atitudinea stradală.

Dacă în plan estetic colecția atinge o maturitate vizibilă, în plan conceptual există încă loc de clarificare. Narativul vizual, deși coerent cromatic, își pierde uneori fluiditatea între segmentele de alb, roșu și negru. Tranzițiile între registre (de la minimalist la spectaculos, de la sobru la teatral) ar putea fi mai bine calibrate, astfel încât întreaga colecție să pară o poveste continuă, nu trei capitole juxtapuse.

De asemenea, anumite piese, în special cele cu decupaje laterale sau corsetele foarte rigide riscă să accentueze partea conceptuală în detrimentul purtabilității. O rafinare suplimentară a proporțiilor ar putea transforma colecția dintr-o demonstrație de forță estetică într-o propunere completă, adaptată și clientului final.

În fine, o direcție de explorat ar fi diversificarea texturilor și a ritmului vizual, între sclipiri și mat, între volume și piese mai „tăcute”. În acest moment, colecția domină prin intensitate, însă un contrast de tempo (piese mai subtile între lookurile-spectacol) ar putea adăuga profunzime și respirație ansamblului.

Cu „Robert Roca SS26”, designerul demonstrează că își înțelege perfect potențialul. Are o mână sigură, un ochi precis pentru proporții și o înclinație naturală spre teatralitate disciplinată. Colecția respiră ambiție, identitate și coerență, iar micile dezechilibre pe alocuri nu fac decât să confirme că Roca se află într-o etapă de construcție solidă, nu de experiment superficial.

Este o colecție despre putere, corp și libertate, dar și despre rafinamentul detaliului. Iar în lumea modei de azi, dominată de zgomot vizual, a reuși să exprimi totul prin alb, roșu și negru, fără a pierde subtilitatea este deja o performanță.