Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține o abordare echilibrată pentru viitorul buget al UE și noile resurse proprii, la reuniunea ECOFIN / Rezerve privind unele propuneri ale Comisiei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), desfăşurată la Luxemburg, a susţinut o abordare echilibrată privind viitorul buget al Uniunii Europene şi noile resurse proprii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ministerul Finanţelor anunţă, sâmbătă, într-un comunicat de presă, că în ultima reuniune ECOFIN principalele discuţii s-au axat pe viitorul buget al Uniunii Europene şi propunerea Comisiei Europene de actualizare a sistemului de resurse proprii al UE.

Subiectul central a fost reprezentat de actualizarea sistemului de resurse proprii al bugetului UE, care reprezintă aproximativ 90% din veniturile bugetare comunitare.

Comisia Europeană a propus cinci noi resurse proprii:

• sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii,

• mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon,

• aplicarea unei cote de apel uniforme la greutatea echipamentelor electrice şi electronice din fiecare stat membru care nu este colectată anual,

• resursă proprie pentru accizele din tutun,

• resursă corporativă pentru Europa.

”Susţinem un buget european sustenabil şi realist, capabil să sprijine priorităţile Uniunii şi să aducă beneficii tangibile cetăţenilor. Este esenţial ca tranziţia verde să nu genereze costuri disproporţionate pentru statele aflate încă în proces de redresare economică”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Potrivit oficialilor MInisterului FInanţelor, România a exprimat totodată rezerve privind unele propuneri ale Comisiei, precum introducerea resurselor bazate pe deşeurile electronice sau reducerea costurilor de colectare pentru resursele tradiţionale (taxe vamale).

”Referitor la simplificarea procesului legislativ european, România a subliniat nevoia de reducere a poverii administrative şi birocratice, în special pentru întreprinderile mici şi administraţiile publice. Ministrul Nazare a subliniat că evaluările de impact trebuie să reflecte mai bine specificul statelor membre cu economii emergente şi să includă analize diferenţiate, pentru a asigura decizii bazate pe dovezi şi adaptate realităţilor naţionale”, au mai transmis reprezentaţii ministerului.

Potrivit acestora, România a sprijinit iniţiativele europene de direcţionare a economiilor către investiţii productive şi a reafirmat susţinerea pentru asistenţa financiară şi sancţiunile impuse Rusiei.

Totodată, a menţinut rezerve faţă de noile accize la tutun, menţionând ca noile niveluri minime propuse sunt excesive. În acest sens, poziţionarea României a susţinut o abordare graduală şi flexibilă pentru a proteja stabilitatea pieţei şi veniturile bugetare.

”La reuniunea ECOFIN de la Luxemburg am subliniat încă o dată că România îşi doreşte să fie un partener activ şi respectat la masa deciziilor europene. Avem datoria să ne susţinem ferm interesele, cu argumente solide şi cu o înţelegere realistă a contextului european, dar şi să ne respectăm angajamentele asumate”, a mai declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.