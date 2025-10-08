Dan Motreanu anunţă că PPE se opune următorului buget pe termen lung al UE: Proiectul propus de Comisia Europeană subminează Politica Agricolă Comună şi Politica de Coeziune

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu anunţă, miercuri, că Partidul Popular European se opune următorului buget pe termen lung al UE, întrucât ”subminează Politica Agricolă Comună şi Politica de Coeziune”, transmite News.ro.

”PPE se opune următorului buget pe termen lung al UE. Proiectul propus de Comisia Europeană subminează Politica Agricolă Comună şi Politica de Coeziune. Renunţarea la politicile de coeziune şi agricultură în favoarea unui fond unic nu reprezintă o reformă. Este o diluare. Nu le putem cere fermierilor şi comunităţilor locale să concureze pentru acelaşi buget. Aceste sectoare au misiuni distincte”, a scris, miercuri, pe Facebook, Dan Motreanu.

Acesta anunţă că Grupul PPE ”respinge ideea planurilor naţionale care nu aduc valoare adăugată europeană sau care exclud autorităţile locale şi regionale”.

”Facem apel la Comisia Europeană să înceteze să transmită semnale contradictorii. Cu o mână promite reducerea birocraţiei propunând simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC), iar cu cealaltă trage covorul de sub PAC în bugetul pe termen lung al UE. Intenţiile bune nu vor duce nicăieri dacă PAC dispare. Finanţarea pentru noile priorităţi geopolitice ale Europei, precum competitivitatea şi apărarea, trebuie să fie semnificativ majorată. Pentru a realiza acest lucru, o creştere moderată şi limitată a bugetului general este inevitabilă”, a mai transmis Motreanu.

Acesta consideră că Fondul pentru Competitivitate trebuie să fie o prioritate în următorul buget pe termen lung al UE. Dar conceperea şi implementarea sa trebuie evaluate cu atenţie.

”Nu putem face mai mult cu mai puţin. Noile priorităţi geopolitice necesită resurse proprii noi pentru a acoperi nevoile crescânde de cheltuieli ale Uniunii”, a adăugat europarlamentarul.

Context: Declarația europarlamentarului Dan Motreanu vine în contextul în care Parlamentul European va vota, joi, două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene, în cadrul unei sesiuni plenare la Strasbourg. Cele două moțiuni sunt lansate de extremele din Parlamentul European: stânga și dreapta. Pe scurt, extrema stângă îi reproșează șefei Comisiei Europene că politicile economice nu sunt destul de ”verzi”, în timp ce extremiștii de dreapta spun că agricultorii europeni sunt ”sabotați”. Dar ambele tabere cad de comun acord referitor la poziția UE în fața lui Trump. Teoretic, cele două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen sunt sortite eșecului. Detalii aici .

Ursula von der Leyen a fost susținută de PPE pentru poziția de președinte al Comisiei Europene.