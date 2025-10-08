BREAKING Secretarul de Stat Marco Rubio se întâlnește azi la Washington cu ministrul Oana Țoiu. E prima întâlnire la nivel înalt cu un reprezentant al Administrației Trump după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale

Secretarul de Stat Marco Rubio se întâlnește azi la Washington cu ministrul de Externe Oana Țoiu, potrivit agendei publice a Departamentului de Stat. Întâlnirea va avea loc la 2.30 PM la Departmentul de Stat, adică 21.30 ora României.

Aceasta e prima întâlnire la nivel înalt cu un reprezentant al Administrației Trump după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale.

Programul vizitei include consultări politico-diplomatice ale ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, cu secretarul de Stat American, Marco Rubio și o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor membre ale American Romanian Business Council (AMRO), potrivit agendei MAE român.

În primele luni ale anului, mai mulți reprezentanți ai Administrației SUA și membri ai mișcării MAGA au criticat dur România pentru anularea alegerilor. Cei mai vehemnți au fost vicepreședintele JD Vance și miliardarul Elon Musk, consilier special al președintelui Trump, între timp plecat de la Casa Albă.

Imediat după alegerile prezidențiale din mai, președintele Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică cu președintele Donald Trump. Cei doi au convenit o vizită în SUA a șefului statului român.

Reamintim că SUA joacă un rol major în asigurarea securității României prin prezența câtorva mii de soldați, a unor mijloace de luptă, dar și prin scutul anti-rachetă de la Deveselu.

Autoritățile de la București au declarat constant că își doresc întărirea acestui parteneriat, inclusiv prin creșterea prezenței militare americane în SUA.

Pe de altă parte, Administrația Trump a dat mai multe semnale că își dorește o diminuare a prezenței militare în Europa de Est, concomitent cu creșterea cheltuielilor de apărare în Europa.

