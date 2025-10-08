G4Media.ro
Un bărbat din Berlin a revendicat premiul de 120 de milioane de…

Sursa foto: © OneLineStock | Dreamstime.com

Un bărbat din Berlin a revendicat premiul de 120 de milioane de euro la EuroJackpot, după două săptămâni de aşteptare

Misteriosul deţinător al unui bilet câştigător la loteria EuroJackpot s-a prezentat pentru a revendica premiul în valoare de 120 de milioane de euro, marţi, la două săptămâni după extragerea numerelor câştigătoare, a declarat pentru agenţia de presă DPA un purtător de cuvânt al companiei de loterie, transmite Agerpres.

Câştigătorul este un bărbat cu vârsta cuprinsă între 30 şi 60 de ani, care s-a prezentat personal, marţi, la sediul loteriei din Berlin. „A aşteptat pentru că a vrut să lase vestea să se aşeze”, a spus purtătorul de cuvânt.

„Părea calm şi stăpân pe sine”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Biletul său a fost verificat şi s-a confirmat că includea toate numerele câştigătoare.

Câştigătorul nu a dezvăluit planurile pe care le are cu noua sa avere. Banii urmează să fie transferaţi în contul său săptămâna viitoare, după un proces de verificare.

Bărbatul a plasat nouă pariuri unice în valoare totală de 19 euro.

Numerele câştigătoare – 7, 8, 31, 32, 33 şi numerele Euro 10 şi 11 – au fost extrase la 23 septembrie în capitala finlandeză Helsinki.

Probabilitatea de a câştiga la loteria EuroJackpot este de 1 la 140 de milioane, a relatat DPA în septembrie.

Iniţial, oficialii loteriei au luat în considerare lansarea unei campanii locale pentru a da de urma câştigătorului, presupunând că acesta ar putea fi un jucător ocazional. Conform regulilor loteriei, acesta ar fi avut la dispoziţie trei ani pentru a revendica premiul înainte de expirarea termenului.

