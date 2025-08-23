Strada Maurilor din centrul Berlinului, redenumită din cauza conotaţiilor rasiste, după ani de controverse

Strada Maurilor (Mohrenstrasse) din centrul Berlinului a fost redenumită sâmbătă cu numele unui filosof african din secolul al XVIII-lea, după decenii de dezbateri cu privire la originea denumirii originare, considerată discriminatoare şi cu conotaţii rasiste de către autorităţile administrative ale districtului şi de militanţi antirasism, relatează agențiile de știri AFP şi dpa.

Strada poartă de acum numele lui Anton Wilhelm Amo, ‘primul filosof şi jurist de culoare’ care a obţinut un doctorat la o universitate germană în secolul al XVIII-lea, a afirmat primul districtului Mitte (centru), care a decis modificarea, transmite Agerpres.

În mod corespunzător, staţia de metrou Mohrenstrasse îşi va schimba, la rândul său, denumirea.

Sharon Dodua Otoo, scriitoare şi activistă britanică ce trăieşte în Germania, a dezvelit una din plăcuţele stradale în compania primarului districtului, Stefanie Remlinger.

‘Strada Anton Wilhelm Amo simbolizează solidaritatea, recunoaşterea. Ea aduce un veritabil omagiu memoriei africanilor care au trăit în Germania în secolul al XVIII-lea’, a declarat ea.

Pentru comitetul ‘Decolonize Berlin’, care ‘militează de peste 30 de ani pentru schimbarea numelui’ şi a organizat sâmbătă festivităţi pe strada respectivă, renunţarea la un nume ‘atât de problematic pentru numeroase persoane de culoare’ este ‘un foarte mare succes’, a declarat pentru AFP unul dintre reprezentanţii săi, Tahir Della.

Consiliul local districtual decisese încă în august 2020 noul nume al Mohrenstrasse, dar modificarea a fost contestată în justiţie de unii rezidenţi.

La începutul lunii iulie, tribunalul administrativ din Berlin decisese că modificarea poate avea loc.

Vineri, aceeaşi instanţă a respins un apel introdus de urgenţă de iniţiativa cetăţenească Pro Mohrenstrasse ce viza să împiedice schimbarea numelui străzii.