Deţinătorul unui bilet cumpărat în Berlin a câştigat 120 de milioane de euro la loteria EuroJackpot / Probabilitatea de a câștiga este de 1 la 140 de milioane

Norocosul deţinător al unui bilet cumpărat în Berlin a câştigat marţi 120 de milioane de euro (141 milioane de dolari) la loteria EuroJackpot, informează agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Participantul câştigător nu a contactat deocamdată agenţia Lotto Berlin, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al acesteia.

Extragerea a avut loc în capitala Finlandei, Helsinki.

Purtătorul de cuvânt a declarat că jucătorul câştigător a plasat nouă pariuri unice în valoare de 19 euro la un retailer din districtul Charlottenburg-Wilmersdorf din vestul Berlinului.

Câştigătorul necunoscut este al patrulea din Germania şi al doilea din Berlin care câştigă marele premiu EuroJackpot, acordat pentru prima dată în 2022.

Probabilitatea de a câştiga la loteria EuroJackpot este de 1 la 140 de milioane.

„Deşi noi, cei de la Lotto, plătim în mod normal premii în valoare de cel puţin 12 milioane de euro în fiecare an, un câştig record ca acesta este, desigur, foarte special şi pentru noi”, au declarat reprezentanţii Lotto Berlin într-un comunicat.

Deoarece numărul câştigător a fost emis sub formă de bilet pe hârtie, deţinătorul necunoscut trebuie să se prezinte la sediul Lotto Berlin din capitala Germaniei pentru a prezenta biletul.

Întâmplător, câştigul la loterie a fost anunţat cu o zi înaintea unei campanii naţionale împotriva dependenţei de jocurile de noroc.

„Dependenţa de jocuri de noroc distruge vieţi – în mod silenţios, insidios şi adeseori este recunoscută mult prea târziu”, a declarat Hendrik Streeck, comisarul federal pentru probleme legate de dependenţă.

Se estimează că peste 1,3 milioane de persoane sunt dependente de jocurile de noroc în Germania.