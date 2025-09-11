Diana Buzoianu, despre fenomenul deşertificării: Mişcarea extremistă vine şi spune: nu credeţi voi balivernele cu schimbările climatice. Şi atunci oamenii nici nu vor să aplice pentru fondurile europene pe împăduriri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, referindu-se la măsurile de combatere a deşertificării, că unii oameni refuză să aplice pentru fondurile europene pe împăduriri, pentru că ei consideră schimbările climatice nişte ”baliverne”, aşa cum susţin mişcările extremiste, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Diana Buzoianu a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că vede un viitor sumbru, inclusiv pentru siguranţa alimentară a României, din cauza problemelor care apar cu deşertificarea în sudul ţării.

”Ne uităm pe zona de sud, noi vedem că deja de ani de zile dăm subvenţii peste subvenţii pentru că recoltele se usucă în faţa secetei. Şi nu mai ştim cum să facem faţă, practic, unui fenomen care, atenţie, problema este că nu este acceptat la nivel naţional. Pentru că toată mişcarea extremistă, de exemplu, vine şi spune: nu credeţi voi balivernele cu schimbările climatice. Că asta e o chestie ciclică şi că anul ăsta e un pic mai cald, dar nu e nicio problemă. Şi atunci oamenii nici nu vor să aplice, mulţi dintre ei, pentru fondurile europene pe împăduriri”, a afirmat ministrul Diana Buzoianu.

Ea a precizat că, până nu a fost crescută cu 40 la sută subvenţia la împăduriri, oamenii nu au aplicat pentru proiectele europene.

”În doi ani de zile s-au împădurit doar 9.000 de hectare dintr-o ţintă de 26.000 de hectare. Comisia Europeană văzând asta ne-a scăzut ţinta, ne-a luat din bani, ne-au zis 18.000 de hectare maxim vă credem că mai împăduriţi. Ne-au spus că în anul în care a rămas până la finalizarea PNRR-ului, puteţi să mai dublaţi cel mult împăduririle. Eu vreau să facem mai mult de atât”, a spus ministrul Mediului.

Ea consideră că în zonele unde se manifestă fenomenul deşerficării problemele se vor acutiza.

”Deci, noi încă nu înţelegem. Zonele care se deşertifică nu înseamnă doar că nu mai sunt recolte. Înseamnă că oamenilor de acolo le va fi aproape imposibil să trăiască, vor trăi în subzistenţă pentru că nu vor mai avea nici măcar posibilitatea să-şi facă propriile venituri. Deci nu este joacă. Eu m-am luptat cu tot ce am avut ca să creştem cât mai mult numărul de hectare acceptate de Comisia Europeană”, a adăugat Diana Buzoianu.