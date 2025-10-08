Andrei Lupu, consilier al prim-ministrului: „Au fost două provocări privind statul de drept: anularea alegerilor de către CCR și decizia Curții privind publicarea declarațiilor de avere și de interese”

Andrei Lupu, consilier al prim-ministrului, a declarat miercuri, la Forumul privind Statul de Drept, că raportul Comisiei Europene din acest an a semnalat nu doar progrese, ci și provocări majore. El a punctat două dintre ele: anularea alegerilor de către Curtea Constituțională și decizia CCR prin care s-a stabilit că publicarea declarațiilor de avere și de interese aduce atingere vieții private.

„În 2024 am trecut printr-un test fără precedent – anularea alegerilor de către CCR. A fost una dintre cele mai mari provocări la adresa statului de drept de la Revoluție încoace. Situația a ridicat întrebări din partea Comisiei Europene și a Comisiei de la Veneția. Salutăm eforturile Parchetului General de a soluționa aceste aspecte. Lecția acestui moment nu se oprește la identificarea rețelei infracționale”, a afirmat Lupu.

El a adăugat că a doua problemă semnalată de Comisie privește decizia CCR referitoare la declarațiile de avere. „O provocare a apărut relativ recent, printr-o decizie a CCR care a stabilit că publicarea declarațiilor de avere și de interese aduce atingere vieții private. Raportul Comisiei Europene a stabilit clar că, în lipsa unei supliniri legislative, efectul va fi un pas înapoi privind statul de drept. Guvernul a decis ca toți membrii săi să publice declarațiile de avere. Soluția este însă o intervenție legislativă, care revine Parlamentului României”, a spus consilierul premierului.

Forumul privind Statul de Drept este organizat, în parteneriat, de Facultatea de Drept a Universității din București, Programul „Statul de Drept în Europa de Sud-Est” al Fundației Konrad Adenauer și Reprezentanța Comisiei Europene în România. Evenimentul își propune să fie o platformă de dialog între instituțiile publice, mediul academic, profesiile juridice și societatea civilă, având ca obiectiv analiza recomandărilor din Raportul Comisiei Europene privind Statul de Drept în România (2025) și identificarea soluțiilor pentru implementarea lor.