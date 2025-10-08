Tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh pe motiv că îl consideră „invadator” a fost trimis în judecată. Agresiunea a avut loc lacâteva zile după apelul xenofob al lui Dan Tănasă, lider al partidului extremist AUR
Parchetul Sectorului 2 l-a trimis miercuri în judecată pe Cosmin Tudoran, tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh la finalul lunii august, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui, potrivit unui comunicat al procurorilor. Tânărul, care a cerut ajutorul mamei când a fost prins, e în arest preventiv.
Procurorii îl acuză de săvârșirea a două infracțiuni:
- lovire sau alte violențe. La data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale.
- utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 4 alin. (2) din OUG nr. 31/2002, constând în aceea că, la data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont, creat pe o platformă de socializare, inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricționat vizualizării, în conținutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mișcării Legionare, precum și o imagine care îl înfățișează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceștia se aflau în fața a două drapele care redau svastica nazistă.
Agresorul, care a filmat momentul atacului, s-a făcut remarcat pe reţelele de socializare unde, pe mai multe conturi, a promovat simboluri naziste şi a postat imagini cu el, având faţa acoperită cu măşti şi purtând arme albe.
După ce a fost oprit din agresiune de către un poliţist, Tudoran a cerut, în repetate rânduri să îşi sune mama.
Livratorul a cerut ajutorul trecătorilor. Un polițist care chiar ieșea de la serviciu a văzut faza de la distanță și l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a fugit. Polițistul a fost mai rapid, l-a prins și l-a imobilizat.
Context: Vicepreședintele partidului extremist AUR, Dan Tanasă, a avut în luna august un discurs virulent anti-imigranți.
”Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a cerut deputatul partidului exxtremist AUR, Dan Tanasă, pe pagina sa de Facebook.
Dan Tănasă a susținut anterior în Parlament că România nu trebuie să mai primească imigranți, iar el personal nu vrea să vadă „picior de azilant și de refugiat în România”.
