Sindicaliştii din penitenciare protestează, joi, împotriva propunerii de desfiinţare a Centrului de Detenţie Craiova / Deținuții de aici urmează să fie duși la Tichileşti, o localitate la aproximativ 30 de kilometri de un oraș

Sindicaliştii din sistemul penitenciar anunţă că vor protesta, joi, în faţa Centrului de Detenţie Craiova, pentru a salva unitatea inclusă într-un plan de reorganizare stabilit de Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, fără un acord cu organizaţiile sindicale, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare (SNPP) şi Federaţia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), protestul va începe la ora 9:30.

„SNLP şi FSSP, totalizând peste 8.000 de membri de sindicat – poliţişti de penitenciare, declanşează acţiuni de protest contra reformelor de faţadă prin desfiinţări de unităţi, eliminări de posturi şi diminuări de drepturi, cu periclitarea principalelor misiuni ale Poliţiei Penitenciare. Joi, 9 octombrie, începând cu ora 9:30, FSSP şi SNLP protestează în faţa Centrului de Detenţie Craiova pentru a salva unitatea inclusă într-un plan de reorganizare stabilit de Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor fără un acord cu organizaţiile sindicale. Planul include, într-o primă etapă, pe lângă CD Craiova, desfiinţarea altor două unităţi – Penitenciarul Brăila şi Penitenciarul Spital Rahova”, se arată în comunicat.

În perioada următoare, MJ şi ANP intenţionează să regionalizeze Poliţia Penitenciară prin desfiinţarea majorităţii unităţilor astfel încât, prin reducerea de cheltuieli, restul de buget aruncat penitenciarelor să permită totuşi funcţionarea sistemului, mai arată sursa citată.

Conform comunicatului, Guvernul României a tăiat 15% din bugetul Poliţiei Penitenciare pentru anul 2025 în contextul creşterii efectivelor de deţinuţi, a preţurilor şi implicit a cheltuielilor, forţând astfel o aşa-zisă „reformă” prin care personalul trebuie să suporte costurile cu extinderea capacităţii de deţinere.

„Premierul Ilie Bolojan cere Ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, măsuri de austeritate în penitenciare pentru diminuarea deficitului bugetar, dar, în acelaşi timp, creşte subvenţia bugetară pentru partidele politice ale căror campanii electorale penibile şi populiste au împins România în dezastrul actual. În timp ce Guvernul presează pentru extinderea capacităţii de deţinere în scopul de a stopa sancţionarea României pentru condiţiile de detenţie neconforme (amenzi, prejudicii, penalităţi, garanţii), acelaşi Guvern taie din buget, blocând investiţiile şi împingând ordonatorii de credite să taie de la personal pentru a combina reforma politică a lui Ilie Bolojan cu continuarea reformării sistemului penitenciar conform normelor europene. Poliţiştii de penitenciare trebuie să cedeze unităţi, posturi şi drepturi, pentru ca investiţiile în îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie să poate continua”, mai arată sursa citată.

Creşterea progresivă a efectivelor de deţinuţi suprapusă pe extinderea capacităţii de deţinere şi scăderea galopantă a numărului de poliţişti de penitenciare (efectivele de agenţi sunt la nivelul anului 2010) în contextul suspendării concursurilor şi pensionarilor masive, impune personalului existent un volum crescut de ore suplimentare şi aparent justifică măsuri haotice de comasare a unor unităţi, crescând presiunea pe salariaţii care trebuie să ducă singuri în spate astfel de „reforme”, suţin sindicaliştii.

„Centrul de Detenţie Craiova are o misiune distinctă şi sensibilă, axată pe reeducarea şi reintegrarea socială a minorilor şi tinerilor aflaţi în executarea măsurilor privative de libertate. Prin desfiinţarea acestei instituţii, statul român riscă încălcarea standardelor internaţionale privind tratamentul minorilor şi tinerilor privaţi de libertate şi compromiterea rezultatelor obţinute până în prezent. Transferarea acestora la CD Tichileşti, o localitate la aproximativ 30 de kilometri de o localitate urbană (localitatea Brăila), lipsită de orice mijloc de educaţie comunitar (teatre, cinematografe, muzee, parcuri) atât de necesar pentru reintegrarea minorilor şi tinerilor face din decizia ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, de a muta minorii şi tinerii instituţionalizaţi în Centrul de detenţie Craiova, la Centrul de detenţie Tichileşti, un pas imens spre distrugerea sistemului penitenciar din România”, se mai menţionează în comunicatul de presă.

Sindicaliştii din penitenciare cer ministrului Justiţiei suspendarea imediată a oricărui demers în vederea reorganizării prin desfiinţare de unităţi, respectarea promisiunii de întâlnire şi dezbatere cu sindicatele şi prezentarea unei analize de impact pe baza căreia să aibă loc o consultare reală a partenerilor sociali înainte de adoptarea oricăror măsuri de reformare a sistemului penitenciar.