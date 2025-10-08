Greta Thunberg a publicat fotografia ostaticului israelian Evyatar David pretinzând că este un palestinian deținut de Israel

Activista suedeză pentru climă Greta Thunberg a distribuit pe rețelele sociale o imagine a unui ostatic israelian înfometat deținut de Hamas pretinzând că este vorba despre un palestinian maltratat în închisorile israeliene, scrie Times of Israel.

Postarea, realizată în colaborare cu mai mulți activiști pro-palestinieni, includea grafice cu statistici și imagini ale palestinienilor aflați în detenție în Israel și avea scopul de a atrage atenția asupra „suferinței” palestinienilor aflați în custodie.

„Suferința prizonierilor palestinieni nu este o chestiune de opinie – este un fapt de cruzime și dezumanizare. Umanitatea nu poate fi selectivă. Justiția nu poate avea granițe”, a scris ea în postare.

Cu toate acestea, una dintre imagini prezenta o mică fotografie a lui Evyatar David, un ostatic israelian deținut de Hamas în Gaza, care arăta înfometat într-un tunel săpat de gruparea teroristă. Imaginea este un cadru dintr-un videoclip propagandistic al Hamas, lansat în urmă cu câteva luni, în care David, scheletic, descrie condițiile cumplite ale captivității sale.

Faptul că Thunberg, care a devenit rapid una dintre cele mai vocale critici pro-palestiniene ale Israelului și a fost deportată cu o zi înainte pentru că a participat la o flotilă care încerca să spargă blocada maritimă asupra Gazei, a distribuit o fotografie a unui ostatic al Hamas într-o postare despre prizonierii palestinieni a fost rapid ridiculizat pe rețelele de socializare.

Postarea a atras și critici din partea surorii lui David, Yeela David, care a comentat: „Trebuie să te documentezi înainte de a posta lucruri pe care nu le înțelegi”.

„În al șaselea slide, ai inclus o fotografie cu un OSTATIC ISRAELIAN pe care Hamas l-a înfometat în mod deliberat! Acesta este Evyatar David”, a scris ea.

„Cu fiecare minut în care nu ștergi această postare, devii o glumă și mai mare”, a scris ea într-un al doilea comentariu. „Rușinos.”

Postarea a atras și reacția ministerului israelian de Externe:

“Ignoranța orbită de ură este în trend:

Greta Thunberg a postat despre „prizonierii palestinieni”, dar a folosit imaginea ostaticului israelian Evyatar David, înfometat, abuzat și forțat să-și sape propriul mormânt de către Hamasul palestinian”.

David a fost răpit de la festivalul de muzică Nova din zona Re’im în timpul atacului terorist condus de Hamas din 7 octombrie 2023 și este ținut în captivitate de doi ani.

El a apărut în două videoclipuri de propagandă ale Hamas, primul dintre acestea fiind filmat în timpul unei ceremonii de eliberare a ostaticilor la începutul acestui an, în care el și colegul său ostatic, Guy Gilboa-Dalal, erau obligați să privească eliberarea unui grup de ostatici, un act considerat pe scară largă ca fiind o tortură psihologică crudă.