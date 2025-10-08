Preotul ortodox dintr-o comună din Bihor, reţinut pentru agresiune sexuală asupra unei minore / Judecătoria Oradea l-a plasat sub control judiciar

Parohul ortodox din Şuncuiuş, Valentin Borbel, a fost reţinut pentru 24 ore, iar după expirarea măsurii Judecătoria Oradea l-a plasat sub control judiciar pentru 60 zile, sub acuzaţia de agresiune sexuală în formă continuată, săvârşită asupra unui minor, anunță Bihoreanul.

Victima avea 10 ani când preotul a început să o agreseze, în 2023, iar abuzul asupra copilei a continuat vreme de 2 ani, ajungând în anchetă abia în februarie 2025., scrie Bihoreanul.

Cercetările, pornite la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd, au fost preluate ulterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care a dispus, joia trecută, ca preotul să fie reţinut pentru 24 ore.

Vineri Borbel a fost prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Oradea cu propunere de arestare preventivă. Instanţa a respins, însă, solicitarea.

Judecătorul a dispus, în schimb, să îl plaseze pe preot sub control judiciar pentru 60 zile, răstimp în care acesta are interdicţia de a părăsi judeţul fără încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei.

De asemenea, judecătorul i-a interzis bărbatului să se apropie la mai mult de 50 de metri de locuinţa victimei sale, să comunice cu ea ori cu martorii din cauză.