Preotul ortodox dintr-o comună din Bihor, reţinut pentru agresiune sexuală asupra unei minore / Judecătoria Oradea l-a plasat sub control judiciar
Parohul ortodox din Şuncuiuş, Valentin Borbel, a fost reţinut pentru 24 ore, iar după expirarea măsurii Judecătoria Oradea l-a plasat sub control judiciar pentru 60 zile, sub acuzaţia de agresiune sexuală în formă continuată, săvârşită asupra unui minor, anunță Bihoreanul.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Victima avea 10 ani când preotul a început să o agreseze, în 2023, iar abuzul asupra copilei a continuat vreme de 2 ani, ajungând în anchetă abia în februarie 2025., scrie Bihoreanul.
Cercetările, pornite la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd, au fost preluate ulterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care a dispus, joia trecută, ca preotul să fie reţinut pentru 24 ore.
Vineri Borbel a fost prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Oradea cu propunere de arestare preventivă. Instanţa a respins, însă, solicitarea.
Judecătorul a dispus, în schimb, să îl plaseze pe preot sub control judiciar pentru 60 zile, răstimp în care acesta are interdicţia de a părăsi judeţul fără încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei.
De asemenea, judecătorul i-a interzis bărbatului să se apropie la mai mult de 50 de metri de locuinţa victimei sale, să comunice cu ea ori cu martorii din cauză.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.