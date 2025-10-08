Proteste de amploare în Maroc / 60 de personalităţi cer regelui reforme „fundamentale”, stoparea corupției și a nepotismului după moartea a opt femei însărcinate internate pentru cezariană într-un spital public

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Şaizeci de personalităţi marocane i-au cerut miercuri regelui Mohammed al VI-lea al Marocului să răspundă la amplele proteste lansate de tineri, care au loc de peste zece zile în ţară, prin iniţierea unor reforme „fundamentale”, înaintea unui discurs mult aşteptat vineri al suveranului, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o scrisoare deschisă, 60 de intelectuali, artişti şi apărători ai drepturilor omului, între care istoricul Maâti Mounjib, jurnalistul Omar Radi şi activistul Fouad Abdelmoumni, au declarat că „situaţia este gravă”.

„Ne adresăm dumneavoastră pentru că deţineţi autoritatea supremă şi, prin urmare, responsabilitatea supremă în această ţară. Poporul Marocului suferă; tinerii săi strigă asta cu voce tare pe străzi”, i-au scris ei regelui.

Din 27 septembrie, mişcarea de tineret „GenZ 212”, apărută recent pe reţelele de socializare, a anunţat organizarea de manifestaţii în fiecare seară pentru a cere reforme în domeniul sănătăţii şi educaţiei, oprirea corupţiei şi demisia guvernului.

Protestele au început la mijlocul lunii septembrie, în urma deceselor a opt femei însărcinate internate pentru cezariană la spitalul public din Agadir (sud).

Marţi, mişcarea a anunţat o „pauză temporară” a demonstraţiilor pentru a se organiza mai bine în vederea unei mari mobilizări joi, în ajunul deschiderii sesiunii parlamentare de toamnă, în timpul căreia regele Mohammed al VI-lea stabileşte priorităţile ţării în fiecare an.

Semnatarii scrisorii deschise consideră că revendicările tinerilor sunt „legitime”, susţinând apelul colectivului pentru demisia prim-ministrului Aziz Akhannouch, care a declarat săptămâna trecută că guvernul este dispus să „dialogheze” cu tinerii.

Ei consideră că pentru a „aborda cauzele structurale ale nemulţumirii” publice este necesară combaterea „corupţiei” şi a „nepotismului”, iar priorităţile statului trebuie să se concentreze pe „educaţie, sănătate şi crearea de locuri de muncă, în loc să se persiste în cheltuieli extravagante”, precum „cel mai mare stadion de fotbal din lume”.

Marocul, care va găzdui Cupa mondială FIFA 2030 alături de Spania şi Portugalia, a început vaste proiecte de infrastructură: construcţia de noi stadioane, extinderea reţelei de trenuri de mare viteză şi modernizarea mai multor aeroporturi.