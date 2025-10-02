VIDEO Protestele generației Z din Maroc devin violente, două persoane ucise

Protestele antiguvernamentale împotriva stării precare a serviciilor publice din Maroc au devenit violente miercuri, două persoane fiind ucise când polițiștii au deschis focul asupra unui grup de oameni care încercau să „ia cu asalt” o secție de poliție din Leqliaa, lângă orașul coastal Agadir, a informat presa de stat, citată de DW.

Grupul, înarmat cu cuțite, a pătruns într-o unitate a forțelor de securitate și a dat foc acesteia, forțând forțele de securitate să folosească arme de foc în legitimă apărare, au declarat autoritățile locale.

O anchetă judiciară privind incidentul a fost deschisă, au declarat oficialii.

Acesta marchează o turnură sângeroasă în protestele antiguvernamentale care inițial se mobilizaseră pentru reforme în domeniul justiției sociale.

Ministerul de Interne al Marocului a declarat că peste 400 de persoane au fost arestate până în prezent și aproape 300 au fost rănite în timpul manifestațiilor.

De ce protestează tinerii marocani?

Protestele au început sâmbătă cu cereri pentru o educație și o asistență medicală mai bune.

Una dintre principalele nemulțumiri este că această țară nord-africană construiește stadioane în vederea găzduirii Cupei Mondiale FIFA din 2030, neglijând în același timp criza din domeniul sănătății publice și al educației.

Demonstrațiile au fost organizate de Moroccan Youth Voice și GenZ 212, rețele anonime de tineri, care au lansat apelul. Grupurile au folosit platforme precum TikTok, Instagram și aplicația de jocuri Discord pentru a lansa apelul la proteste.

Ei au invocat probleme precum „sănătatea, educația și lupta împotriva corupției”, declarându-și în același timp „dragostea pentru patrie”.

Protestele au loc într-un moment de nemulțumire populară față de inegalitățile sociale din Maroc, care au afectat în mod disproporționat tinerii și femeile.

Rata șomajului în Maroc este de 12,8%, șomajul în rândul tinerilor ajungând la 35,8% și la 19% în rândul absolvenților, potrivit agenției naționale de statistică.

Moartea mai multor femei într-un spital public din Agadir, un oraș mare de pe coasta centrală a Marocului, a amplificat indignarea publică față de sistemul de sănătate din Maroc.

‼️This is the actual flag of the kingdom of #Morocco Gen Z Revolution in #Maroc is hitting up to overthrow the brutal capitalist monarch, Mohammed VI. All power to your fists, all power to the people of Morocco!#GenZ212 pic.twitter.com/N3hB9C7WOP — Homo Revolutionarius (@ItsBlank17) October 1, 2025

🚨 Emirati cargo planes heading to Morocco, most likely carrying mercenaries or advisors to aid the regime of King Mohammed VI after the Genz212 movement protests.#GENZ212 #MORROCO pic.twitter.com/FfE30BZZqR — Agulmim✌️ (@JackAnd99278088) September 30, 2025



