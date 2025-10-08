Cum a devenit Premiul Nobel pentru Pace o obsesie pentru Trump

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

A nu i-l acorda ar fi o „insultă” la adresa Statelor Unite, a declarat recent acesta: apărută în timpul primului său mandat, obsesia lui Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace nu a făcut decât să crească de la revenirea sa la putere, scrie agenția AFP, citată de boursorama.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel”, a declarat președintele american în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite.

El susține că a pus capăt la șapte conflicte, dând ca exemple medierea sa între India și Pakistan, Cambodgia și Thailanda, Egipt și Etiopia, Rwanda și Republica Democratică Congo, Serbia și Kosovo…

Experții consideră însă că președintele american exagerează rolul său, dacă nu chiar îl inventează cu totul.

Recent, Donald Trump a observat că numărul ar putea crește dacă eforturile sale de a pune capăt războiului din Fâșia Gaza s-ar dovedi fructuoase.

Bunăvoință diplomatică

Forumul Familiilor, principala organizație a rudelor ostaticilor din Israel, a cerut deja acordarea premiului acestuia, pentru „determinarea sa de a instaura pacea” în regiune.

Pentru unii lideri străini, menționarea prestigiosului premiu a devenit un semn de bunăvoință diplomatică față de un președinte american care a dat peste cap ordinea internațională.

Pakistanul l-a nominalizat pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, la fel ca și premierul israelian, Benjamin Netanyahu.

În timpul unei reuniuni la începutul lunii iulie la Casa Albă, o jurnalistă i-a întrebat pe președinții Liberiei, Senegalului, Mauritaniei, Guineei-Bissau și Gabonului dacă liderul merită această distincție.

Auzind răspunsurile în general măgulitoare ale liderilor africani, Trump, încântat, a declarat: „Aș putea face asta toată ziua”.

Șeful gigantului farmaceutic Pfizer, Albert Bourla, s-a alăturat acestui cor, estimând recent că dezvoltarea rapidă a unui vaccin împotriva Covid-19, în timpul primului mandat al lui Trump, „merita” prestigioasa distincție.

Mii, chiar zeci de mii de persoane pot propune un nume comitetului Nobel: parlamentari și miniștri, anumiți profesori universitari, membri ai comitetului însuși, foști laureați…

„O merit”

Nominalizarea trebuie depusă înainte de 31 ianuarie, pentru ca premiul să fie anunțat în octombrie – anul acesta, vineri, 10 octombrie.

Profesoara de drept Anat Alon-Beck a înaintat astfel numele președintelui american celor cinci personalități care compun comitetul, desemnate de Parlamentul norvegian.

Ea a declarat pentru AFP că a făcut acest lucru datorită „autorității extraordinare” și „talentului strategic” pe care, în opinia ei, le-a demonstrat pentru „promovarea păcii și asigurarea eliberării ostaticilor” reținuți în Fâșia Gaza.

Experții estimează că șansele lui Donald Trump în acest an sunt aproape nule, lucru pe care principalul interesat îl recunoaște, nu fără a-l deplânge amar.

„Orice aș face, nu voi primi premiul Nobel”, a deplâns el în iunie pe rețeaua sa Truth Social. În februarie, în prezența lui Benjamin Netanyahu, el a declarat: „Îl merit, dar nu mi-l vor acorda niciodată”.

Ceea ce nu îl împiedică să sondeze terenul: potrivit ziarului norvegian Dagens Naeringsliv, președintele american a abordat subiectul la sfârșitul lunii iulie cu ministrul norvegian al finanțelor, Jens Stoltenberg, pe care îl cunoaște bine de când acesta a condus NATO.

Obama

„Trump are reputația de a fi deosebit de pasionat de recompense și premii, așa că ar fi încântat de această recunoaștere internațională”, comentează pentru AFP Garret Martin, profesor de relații internaționale la American University.

„De altfel, de când și-a declarat ambițiile prezidențiale în urmă cu zece ani, se prezintă ca marele adversar al lui Barack Obama”, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2009, subliniază expertul.

Distincția acordată fostului președinte democrat, la doar nouă luni după preluarea funcției la conducerea Statelor Unite, a stârnit și continuă să stârnească dezbateri aprinse.

„Dacă m-aș fi numit Obama, aș fi primit premiul Nobel în zece secunde”, a declarat Trump în octombrie 2024.

Alți trei președinți americani au fost onorați: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson și Jimmy Carter. Premiul a fost acordat și lui Henry Kissinger în 1973.

Alegerea fostului secretar de stat, considerat în multe țări ca fiind întruchiparea brutalității și cinismului diplomatic, a fost foarte criticată.