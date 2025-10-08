G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Licitație blocată pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, după ce două firme…

Foto: Macheta spitalului regional Cluj / CJ CLuj

Licitație blocată pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, după ce două firme participante au contestat procedura de atribuire a contractului de lucrări

Cluj8 Oct 0 comentarii

Procedura de atribuire a contractului pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj (SRUC) este blocată, după ce două firme participante au depus contestații, conform Ziarul Făclia. Contestațiile au fost depuse marți în condițiile în care în această perioadă Ministerul Sănătății urma să anunțe câștigătorul licitației și să semneze contractul.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Licitația pentru pachetul 2 care vizează construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj, situat în comuna Florești, a fost lansată de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate în luna iulie, 2024, iar până în 16 decembrie 2024, data limită, au fost depuse 9 oferte din partea unur consorții și asocieri de firme.

Timp de 9 luni comisia de licitație a analizat ofertele și a parcurs întreaga procedură de evaluare și urma ca luna aceasta să fie anunțat public câștigătorul contractului de lucrări. Asocierea de firme care ar fi depus cea mai avantajoasă ofertă este condusă de  compania turcească CCN Altyapi Yatirimlari ve Inșaat Anonim Şikreti. Până la finalizarea contestațiilor, procedura de atribuire a contractului rămâne blocată.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.