Licitație blocată pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, după ce două firme participante au contestat procedura de atribuire a contractului de lucrări

Procedura de atribuire a contractului pentru construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj (SRUC) este blocată, după ce două firme participante au depus contestații, conform Ziarul Făclia. Contestațiile au fost depuse marți în condițiile în care în această perioadă Ministerul Sănătății urma să anunțe câștigătorul licitației și să semneze contractul.

Licitația pentru pachetul 2 care vizează construirea Spitalului Regional de Urgență Cluj, situat în comuna Florești, a fost lansată de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate în luna iulie, 2024, iar până în 16 decembrie 2024, data limită, au fost depuse 9 oferte din partea unur consorții și asocieri de firme.

Timp de 9 luni comisia de licitație a analizat ofertele și a parcurs întreaga procedură de evaluare și urma ca luna aceasta să fie anunțat public câștigătorul contractului de lucrări. Asocierea de firme care ar fi depus cea mai avantajoasă ofertă este condusă de compania turcească CCN Altyapi Yatirimlari ve Inșaat Anonim Şikreti. Până la finalizarea contestațiilor, procedura de atribuire a contractului rămâne blocată.