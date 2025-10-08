Bogdan Ivan: România astăzi are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă, suntem mult peste media Uniunii Europene, avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează, media europeană este de 82,8%

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România astăzi are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă şi suntem mult peste media Uniunii Europene, având 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează, media europeană fiind de 82,8%, transmite News.ro.

”România astăzi are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă, suntem mult peste media Uniunii Europene, avem 95,5% din depozite umplute cu gaze naturale pentru iarna care urmează, media europeană este de 82,8%”, a spus ministrul Energiei, într-o conferinţă de presă. Ivan a precizat că, în cursul acestei veri, a organizat mai multe întâlniri şi a transmis operatorilor faptul că îşi doreşte ca gazele pe care le achiziţionează în timpul verii, la un preţ foarte bun, să fie cele care se înmagazinează în depozite la iarnă, tocmai pentru a ne asigura că nu vom avea fluctuaţii ale preţului”, a spus Bogdan Ivan. Ministrul Energiei a mai declarat că în momentul de faţă, având o schemă de plafonare-compensare în vigoare până în 31 martie, avem garanţia că nu vom avea fluctuaţii ale preţului care, evident, în această schemă de plafonare-compensare vor pune presiune pe bugetul nostru.

Despre momentul în care România s-a aflat aproape de blackout, în februarie dar şi de Paşte, ministrul Energiei a suboiniat că în momentul de faţă, acest subiect este unul extrem de discutat pe toate reţelele. ”Ceea ce facem noi pentru a nu mai ajunge acolo, încă o dată, e să renegociem cu cei din Comisia Europeană păstrarea în această perioadă a centralelor pe cărbune, care aduc echilibru în sistemul energetic national, într-o formă în care să nu pună în pericol alimentarea cu energie electrică în special în această iarn, pentru că presiunea cea mai mare există în timpul iernii şi există un potenţial scenariu în această direcţie, în anumite condiţii, dar, ceea ce e foarte important, să lucrăm inclusiv la mecanisme de finanţare pentru digitalizarea reţelelor electrice şi sisteme integrate prin care să nu mai fim în situaţia în care să vedem că avem un risc, foarte târziu şi să putem să anticipăm din timp acest lucru”, a menţionat el.