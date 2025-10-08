De la refugiat palestinian la laureat al Premiului Nobel pentru chimie, Omar Yaghi pledează pentru necesitatea de a susține cercetarea: “Fără finanțare, nu poți face știință”

Provenind dintr-o familie modestă de refugiați palestinieni, Omar M. Yaghi, format în Statele Unite și laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2025, a insistat miercuri asupra necesității de a susține cercetarea, subliniind rolul său esențial în lupta împotriva inegalităților.

„Nu putem rezolva problemele societății fără știință” și „fără finanțare, nu poți face știință”, a declarat americanul de origine iordaniană în cadrul unei conferințe de presă online, potrivit boursorama.com.

Chimistul, născut în 1965 în Iordania dintr-o familie de refugiați palestinieni și emigrat în Statele Unite pentru studii, a fost distins împreună cu japonezul Susumu Kitagawa și Richard Robson, născut în Regatul Unit, pentru dezvoltarea de noi structuri moleculare capabile să capteze gaze.

O distincție prestigioasă care, potrivit lui, ilustrează „puterea sistemului școlar public american, care primește persoane ca mine, provenite din medii foarte defavorizate, refugiați”.

„Am crescut într-o casă foarte modestă, știți, eram vreo zece într-o cameră mică, pe care o împărțeam cu animalele pe care le creșteam”, a povestit el mai devreme fundației Nobel, explicând că locuința lor nu avea nici electricitate, nici apă curentă și că mama lui nu știa să citească și să scrie.

După ce a crescut în Amman, Omar M. Yaghi s-a mutat în Statele Unite pentru a studia, la vârsta de 15 ani, la sfatul tatălui său sever.

Egalitatea șanselor

Decernarea premiilor Nobel pentru știință are loc anul acesta într-un context puternic politic, reducerile bugetare importante decise de Donald Trump făcând să se teamă o slăbire a cercetării americane.

„Știința este un vârf de lance al țării noastre. Nu ne putem permite să o abandonăm”, a pledat miercuri chimistul, insistând asupra rolului său în inovare, dar și în serviciul egalității de șanse.

„Oameni inteligenți, talentați și competenți există peste tot. Ar trebui să ne concentrăm cu adevărat pe eliberarea potențialului lor, oferindu-le oportunități”, a declarat el mai devreme.

Omar M. Yaghi avea zece ani când a descoperit pentru prima dată chimia, de care s-a „îndrăgostit”. Furișându-se în biblioteca școlii sale, care era de obicei încuiată, a ales la întâmplare o carte de pe raft și a dat peste imagini incomprehensibile, dar fascinante: cele ale structurilor moleculare.

După ce și-a început studiile în statul New York, unde a avut mai multe slujbe temporare, a obținut doctoratul în chimie în Illinois, apoi a predat la mai multe universități americane înainte de a se alătura Universității Berkeley din California în 2012.

Lucrările sale privind extragerea apei din aerul deșertic al Arizonei au dat naștere, împreună cu cele ale celorlalți doi laureați, la zeci de mii de noi rețele moleculare diferite, capabile să capteze dioxidul de carbon, să stocheze gaze sau chiar să separe PFAS – acei compuși chimici sintetici care se descompun foarte lent și pot afecta sănătatea – din apă.

„Frumusețea chimiei rezidă în faptul că, dacă înveți să controlezi materia la nivel atomic și molecular, potențialul este enorm, iar noi am deschis o mină de aur în acest fel, iar domeniul s-a dezvoltat”, a explicat el.