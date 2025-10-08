G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O tânără de 29 de ani a murit la Spitalul Judeţean din…

spital smurd spitalul judetean constanta urgente2 ambulante
Sursa foto: spitalulconstanta.ro

O tânără de 29 de ani a murit la Spitalul Judeţean din Constanța în urma complicaţiilor apărute după ce a născut la o clinică privată

Articole8 Oct • 2 vizualizări 0 comentarii

O tânără în vârsă de 29 de ani a murit, miercuri, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în urma complicaţiilor apărute după ce a născut la o clinică privată, poliţiştii deschizând un dosar penal în acest caz, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa au fost sesizaţi miercuri după-amiază, de către reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, cu privire la decesul unei persoane.

„Este vorba despre o femeie, de 29 de ani, din Giurgiu, care ar fi ajuns de urgenţă la spital, în cursul nopţii trecute, ca urmare a unor complicaţii apărute la o clinică privată, în urma unei naşteri”, se mai spune în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Trupul tinerei a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei şi stabilirea cauzei decesului.

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar de urmărire penală.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.