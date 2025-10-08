O tânără de 29 de ani a murit la Spitalul Judeţean din Constanța în urma complicaţiilor apărute după ce a născut la o clinică privată
O tânără în vârsă de 29 de ani a murit, miercuri, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în urma complicaţiilor apărute după ce a născut la o clinică privată, poliţiştii deschizând un dosar penal în acest caz, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa au fost sesizaţi miercuri după-amiază, de către reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, cu privire la decesul unei persoane.
„Este vorba despre o femeie, de 29 de ani, din Giurgiu, care ar fi ajuns de urgenţă la spital, în cursul nopţii trecute, ca urmare a unor complicaţii apărute la o clinică privată, în urma unei naşteri”, se mai spune în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.
Trupul tinerei a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei şi stabilirea cauzei decesului.
Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar de urmărire penală.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.