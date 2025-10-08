O tânără de 29 de ani a murit la Spitalul Judeţean din Constanța în urma complicaţiilor apărute după ce a născut la o clinică privată

O tânără în vârsă de 29 de ani a murit, miercuri, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în urma complicaţiilor apărute după ce a născut la o clinică privată, poliţiştii deschizând un dosar penal în acest caz, transmite Agerpres.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa au fost sesizaţi miercuri după-amiază, de către reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, cu privire la decesul unei persoane.

„Este vorba despre o femeie, de 29 de ani, din Giurgiu, care ar fi ajuns de urgenţă la spital, în cursul nopţii trecute, ca urmare a unor complicaţii apărute la o clinică privată, în urma unei naşteri”, se mai spune în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Trupul tinerei a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei şi stabilirea cauzei decesului.

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar de urmărire penală.