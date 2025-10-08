Amfiteatrul antic Herodeion din Atena se va închide timp de trei ani pentru restaurare

Odeonul lui Herodes Atticus, situat la poalele Acropolei, unul dintre cele mai faimoase teatre antice din Grecia, se va închide pentru lucrări de restaurare la sfârşitul sezonului artistic din acest an, a anunţat miercuri Ministerul elen al Culturii, informează DPA.

Potrivit ministerului grec, acest sit din Atena va deveni inaccesibil pentru vizitatori începând de la jumătatea lunii octombrie, pentru o perioadă de aproximativ trei ani.

Ultimul spectacol va avea loc pe 16 octombrie, cu participarea compozitoarei elene Evanthia Reboutsika, alături de o orchestră simfonică din Istanbul, specializată în interpretarea coloanelor sonore de film şi a unor lucrări populare, transmite Agerpres.

Structura teatrului, veche de aproape 1.900 de ani, se va închide apoi pentru a permite remedierea pagubelor produse de trecerea timpului, umezeală şi precedente lucrări de reparaţii.

Construit în jurul anului 160 d.Hr. de aristocratul roman de origine greacă Herodes Atticus în memoria soţiei sale Regilla, care a murit la o vârstă tânără, acest amfiteatru, cunoscut şi sub denumirea de „Herodeion”, a avut de suferit în special din cauza efectelor cauzate de microorganisme.

Printre alte sarcini ale restauratorilor, stabilitatea unor secţiuni de zid va fi examinată şi îmbunătăţită. Zona culiselor va fi, de asemenea, modernizată.

Lucrările de restaurare vor fi supravegheate de o echipă de la Universitatea Naţională Tehnică din Atena.

Din 1955, acest amfiteatru antic a fost principalul spaţiu în care s-a desfăşurat Festivalul din Atena şi a găzduit numeroase producţii internaţionale. Artişti dintr-o gamă foarte variată, de la Maria Callas şi Frank Sinatra până la Filarmonica din Berlin, Luciano Pavarotti, Sting şi Foo Fighters au susţinut concerte în acest teatru.

După restaurare, Herodeion se va redeschide pentru public în 2028.