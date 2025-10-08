G4Media.ro
Valsan Asprete Fundatia Centura Verde Alina Mihai
Foto: Activități de teren în cadrul programului Aspretele Trăiește al Fundației Centura Verde, în perspectiva restabilirii conectivității râului Vâlsan, Argeș / Sursa: Alina Mihai, august 2025

Activistul de mediu Alex Găvan semnalează poluare masivă pe râul Vâlsan, unde trăieşte aspretele, cel mai rar peşte de apă dulce din Europa: Vâlsanul e o bombă cu ceas. O chestiune de sănătate publică

Activistul de mediu Alex Găvan semnalează miercuri poluare masivă pe râul Vâlsan, unde trăieşte aspretele, cel mai rar peşte de apă dulce din Europa, pe cale de dispariţie. ”Vâlsanul este şi el o bombă cu ceas. O chestiune de sănătate publică, nu doar o crimă de mediu, cu premeditare, din categoria „toţi ştiau”, scrie Găvan, avertizând că ”Râul acesta moare”. El prezintă imagini cu o mreană, care are o rană tot din cauza poluării şi relatează că, într-un sector unde aspretele era cel mai abundent, cu greu, pe mai bine de 100 de metri, au putut fi identificate două exemplare. Incidentul are loc la mai puţin de două luni de când Alex Găvan anunţa că ”otrăvirea Râului Vâlsan continuă”, apa râului fiind afectată de poluare în aceeaşi zonă, respectiv la staţia de epurare de la Brădet. Şi acum, ca şi atunci, el a cerut intervenţia autorităţilor, transmite News.ro.

”Ieri, la 14. Staţia de epurare de la Brădetu. Poluare masivă. Miros groaznic. Râu otrăvit de ani de zile, în formă continuată. Se ştia de pericolul de la Praid. Nu s-a intervenit. S-a produs tragedia. Se ştia de problemele de la spitalul din Iaşi. Nu s-a intervenit. Au murit acei copii recent. Vâlsanul este şi el o bombă cu ceas. O chestiune de sănătate publică, nu doar o crimă de mediu, cu premeditare, din categoria „toţi ştiau”. Cum putem opri odată pentru totdeauna acest lucru oribil şi ilegal? Când aplicăm legea?”, a scris Găvan pe Facebook.

El publică şi o fotografie cu o mreană despre care afirmă că a fost fotografiată luni, la Galeşu, câţiva kilometri în aval de Brădetu.
 

”Biologii cu care am fost într-o acţiune ştiinţifică de teren au confirmat că acea rană este datorată poluării. Într-un sector unde aspretele era cel mai abundent, cu greu, pe mai bine de 100 de metri, am reuşit să identificăm două exemplare. Sunt din ce în ce mai puţini peşti şi din celelalte specii. Dar chestiunea nu este (doar) despre asprete şi alţi peşti. Nu este despre cum (nu) avem grijă de ariile noastre protejate, acolo fiind şi rezervaţie naturală şi sit Natura 2000”, afirmă Alex Găvan, care este fondatorul proiectului ”Aspretele Trăieşte”.
 

El avertizează că ”Râul acesta moare”.
 

”Nu este o exagerare. Moare sub ochii noştri închişi şi cu complicitatea noastră. Un râu otrăvit înseamnă boală şi moarte şi pentru oameni, nu doar pentru peşti şi celelalte vietăţi. De ani de zile, sesizări către toate instituţiile în măsură să aplice legea nu au dus la nicio îmbunătăţire reală a situaţiei poluării din zonă. NU MAI AVEM TIMP. ROG AUTORITĂŢILE SĂ INTERVINĂ„, afirmă activistul de mediu în finalul postării.

Aspretele, cel mai rar peşte de apă dulce din Europa, ameninţat cu dispariţia, a fost filmat pentru prima dată pe timp de noapte în habitatul său natural din râul Vâlsan, în urmă cu un an, în contextul primei sesiuni de pescuit ştiinţific pe timp de noapte, pentru inventariere, de la descoperirea speciei, în 1956, până în prezent fiind identificate în total 97 de exemplare, şi un puiet, ceea ce, în opinia specialiştilor, este îngrijorător.

