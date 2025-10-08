Președinta „Autism Voice”, după ce extremistul Simion l-a numit „autist” pe președintele Nicușor Dan: Este şi o lipsă de ruşine şi de simţ al penibilului. Folosim o tulburare pentru a-i jigni pe alţii. Nu aduce nimic bun nici persoanei pe care o jignesc şi nici copiilor care au această tulburare

Preşedinta Autism Voice, Anca Dumitrescu, a afirmat că politicienii care îi numesc ”autişti” pe cei cu care au dispute folosesc o tulburare pentru a-i jigni pe alţii. ”Cred că este şi o lipsă de ruşine şi de simţ al penibilului în momentul în care se fac astfel de remarci jignitoare, folosindu-ne de o condiţie a cuiva până la urmă”, a arătat ea, transmite News.ro.

Anca Dumitrescu s-a referit, miercuri seară, la declaraţiile recente ale extremistului George Simion care l-a numit „autist” pe președintele Nicușor Dan.

”Nu este deloc în regulă o astfel de exprimare pentru persoanele cu autism şi pentru familile lor, pentru că încurajează stigmatizarea şi discriminarea şi aşa sunt expuşi acestor fenomene şi, mai mult de atât, induce ideea că autismul ar fi ceva rău, ceva ruşinos. Ceea ce este total fals. Şi e important, mai ales oamenii care sunt foarte mult prezenţi în diverse contexte în care mulţi îi văd şi îi ascultă, să fie atenţi la cum folosesc astfel de cuvinte, pentru că trebuie să ne gândim ulterior şi la cum se poartă copiii noştri cu ei la grădiniţă şi la şcoală. Or, dacă ei aud adulţi cunoscuţi, politicieni, care se exprimă în felul ăsta, vor prelua exprimările astea şi se vor purta aşa şi îi vor jigni şi în cadrul şcolii. Şi lor le este şi aşa dificil să se integreze, familiilor lor este greu, nu au deloc o viaţă uşoară. Şi atunci măcar la nivelul ăsta ar trebui să fim atenţi cum ne raportăm la ei”, a declarat Anca Dumitrescu la Medika Tv,

Ea a fost întrebată ce este în mintea celor care folosesc cuvântul ”autist” în acest context.

”Prima reacţie a fost că nimic. Cred că este şi o lipsă de ruşine şi de simţ al penibilului în momentul în care se fac astfel de remarci jignitoare, folosindu-ne de o condiţie a cuiva, până la urmă. Folosim o tulburare pentru a-i jigni pe alţii. Nu aduce nimic bun nici persoanei pe care o jignesc şi nici copiilor care au, într-adevăr, această tulburare”, a explicat Anca Dumitrescu.