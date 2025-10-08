Israelul interceptează nouă nave ale unei noi flotile către Fâşia Gaza / Turcia denunţă un ”act de piraterie” /90 de persoane arestate de armata israeliană, inclusiv 27 de francezi şi rapperul belgian Youssef Swatt’s

Navele unei noi flotile internaţionale către Fâşia Gaza au fost interceptate miercuri, în largul Egiptului, de către armata israeliană, la câteva zile după ce a urcat la bordul altui convoi maritim care voia să străpungă blocada impusă de către Israel enclavei palestiniene, iar Turcia acuză Israelul de un ”act de piraterie” prin această interceptare, relatează AFP, coform News.ro.

ONG-ul Global Sumud Flotilla, care coordonează această iniţiativă, a anunţat mai întăi pe X că ”trei vapoare – Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar şi Anas Al-Sharif – au fost interceptate la 220 de kilometri în largul coastei Fâşiei Gaza” miercuri dimineaţa.

Ulterior a anunţat pe site că toate cele nouă nave au fost abordate.

Între aceste nave se află Conscience, la bordul căreia, potrivit organizaţiei, se aflau 90 de persoane, inclusiv jurnalişti şi medici.

Ministerul israelian de Externe a condamnat pe X o ”tentativă futilă” de ”pătrundere într-o zonă de luptă” şi a precizat că ”navele şi pasagerii au fost transferaţi către un port israelian” şi ”urmează să fie expulzaţi rapid”.

Global Sumud Flotilla anunţă că navele transportau ”ajutoare în valoare de 110.000 de dolari constând în medicamente, echipamente respiratorii şi produse de nutriţie destinate spitalelor din Fâşia Gaza care nu mai au provizii”.

Turcia a acuzat Israelul de un ”act de piraterie” prin interceptarea vapoarelor flotilei.

”Intervenţia în apele internţaionale înpotriva Flotilei Libertăţii, care s-a angajat să spargă blocada ilegală şi inumană impusă Fâşiei Gaza, este un act de piraterie”, a denunţat Ministerul turc de Externe.

Mai mulţi deputaţi turci au fost arestaţi de către armata israeliană, denunţă Ankara.

Avocaţii celor 27 de cetăţeni francezi prezenţi la bordul navelor noii flotile au cerut, într-un comunicat eliberarea imediată a acestora.

”Douăzeci şi şapte de civili francezise care se aflau la la bordul acestor convoaie umanitare au fost arestaţi arbitrar de forţele armate de ocupaţie israeliană şi sunt, în prezent, deţinuţi în mod ilegal de către Israel”, denunţă avocaţii Nino Arnaud, Elsa Marcel, Adrien Mawas şi Sarah Sameur.

Un rapper belgian – Youssef Swatt’s – a fost arestat miercuri dimineaţa de către autorităţile israeliene în timp ce se afla la bordul vapoarelor flotilei, au anunţat avocaţii săi.

Câteva sute de activişti care se aflau la bordul precedentei flotile către Fâşia Gaza – interceptată în perioada 1-3 octombrie -, inclusiv suedeza Greta Thunberg, au fost expulzate de către Israel, după ce au fost supuşi, acuză ei, unor rele tratamente în detenţie, acuzaţii pe care autorităţile israeliene le dezmint.