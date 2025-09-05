Incendiile de vegetație tot mai frecvente alimentează semnificativ poluarea aerului, spune un organism meteorologic al ONU

Incendiile de vegetație, a căror frecvență a crescut probabil din cauza schimbărilor climatice, au contribuit în mod semnificativ la poluarea aerului anul trecut, potrivit unui raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) publicat vineri, scrie Reuters.

Organizația Mondială a Sănătății afirmă că poluarea aerului ambiant cauzează 4,5 milioane de decese premature pe an, iar raportul OMM pentru 2024 a indicat zone cu poluare intensă în locuri care au suferit incendii puternice, precum bazinul Amazonului, Canada, Siberia și Africa centrală.

Pe măsură ce încălzirea globală, cauzată în mare parte de emisiile de combustibili fosili, alterează tiparele meteorologice, incendiile de vegetație au devenit mai frecvente și mai extinse în întreaga lume, adăugând la particulele din aer, produse și de arderea cărbunelui, petrolului, gazului și lemnului, precum și de transport și agricultură.

„Incendiile de vegetație contribuie masiv la poluarea cu particule, iar problema se așteaptă să se agraveze pe măsură ce clima se încălzește, prezentând riscuri tot mai mari pentru infrastructură, ecosisteme și sănătatea umană”, a transmis OMM într-un comunicat.

Secretarul general adjunct Ko Barrett a adăugat: „Schimbările climatice și calitatea aerului nu pot fi abordate izolat. Ele trebuie abordate împreună pentru a ne proteja planeta, comunitățile și economiile.”

Deși raportul OMM acoperă anul 2024, OMM a menționat, de asemenea, că incendiile de vegetație record din sudul Europei din acest an au contribuit la poluarea pe întreg continentul.

Cu toate acestea, au existat și semne pozitive, poluarea cu particule din estul Chinei scăzând datorită eforturilor de reducere.