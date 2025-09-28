G4Media.ro
Fostul ministru chinez al Agriculturii a fost condamnat la moarte / Tang…

Dolari și yuani
sursa foto: © Norman Chan | Dreamstime.com

Fostul ministru chinez al Agriculturii a fost condamnat la moarte / Tang Renjian, găsit vinovat de corupţie / Acuzatul şi-a mărturisit ”crimele” şi şi-a exprimat remuşcarea

Articole28 Sep • 1.739 vizualizări 1 comentariu

Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte duminică, după ce a fost găsit vinovat de corupţie, cu o suspendare a pedepsei timp de doi ani, anunţă un tribunal din nord-estul Chinei, relatează AFP, transmite News.ro.

Politicianul a acceptat mită – bani şi bunuri – în sumă de peste 268 de milioane de yani (32 de milioane de euro) în perioada 2007-2024, precizează într-un comunicat Tribunalul Popolar de la Changchun, în provincia Jilin.
Acuzatul şi-a mărturisit ”crimele” şi şi-a exprimat remuşcarea.

Această condamnare este ultima într-o vastă campanie anticorupţie a preşedintelui chinez Xi Jinping, care a doborât mai multe personalităţi de rang înalt.

ÎNLĂTURAREA RIVALILOR POLITICI

Susţinătorii acestei campanii subliniază că ea favorizează o guvernanţă ireproşabilă, însă critcii consideră că îi conferă preşedintelui puterea de a-şi înlătura rivalii politici.

Tang Renjian a fost, înainte să fie ministrul Agriculturii (2020-2024), guvernatorul provinciei Gansu (nord-vest) şi videpreşedinte al regiunii autonome Guangxi (sud).

Căderea sa intervine în urma unor anchete similare cu privire la coriupţie care i-au vizat pe foştii miniştri ai Apărării Li Shangfu şi Wei Fenghe.

Li Shangfu a fost demis din funcţie la doar şapte luni după instalarea în funcţie, după care a fost exclus din Partidul Coimunist Chinez (PCC, unic) din cauza unor infracţiuni, şi anume suspiciuni de corupţie, potrivit presei de stat.

Succesorul său, Dong Jun, actualul ministru al Apărării, a fost vizat, de asemenea, de o anchetă cu privire la corupţie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Asta vor românii: fie moarte hoților fie să nu fie hoți. De-aia votează AUR, văd că este rău, dar sunt disperați! Este ca unul nemulțumit de curtea lui care-și dă foc la ogradă și casă că nu e așa cum trebuie!

