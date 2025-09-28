Fostul ministru chinez al Agriculturii a fost condamnat la moarte / Tang Renjian, găsit vinovat de corupţie / Acuzatul şi-a mărturisit ”crimele” şi şi-a exprimat remuşcarea

Fostul ministru chinez al Agriculturii Tang Renjian a fost condamnat la moarte duminică, după ce a fost găsit vinovat de corupţie, cu o suspendare a pedepsei timp de doi ani, anunţă un tribunal din nord-estul Chinei, relatează AFP, transmite News.ro.

Politicianul a acceptat mită – bani şi bunuri – în sumă de peste 268 de milioane de yani (32 de milioane de euro) în perioada 2007-2024, precizează într-un comunicat Tribunalul Popolar de la Changchun, în provincia Jilin.

Acuzatul şi-a mărturisit ”crimele” şi şi-a exprimat remuşcarea.

Această condamnare este ultima într-o vastă campanie anticorupţie a preşedintelui chinez Xi Jinping, care a doborât mai multe personalităţi de rang înalt.

ÎNLĂTURAREA RIVALILOR POLITICI

Susţinătorii acestei campanii subliniază că ea favorizează o guvernanţă ireproşabilă, însă critcii consideră că îi conferă preşedintelui puterea de a-şi înlătura rivalii politici.

Tang Renjian a fost, înainte să fie ministrul Agriculturii (2020-2024), guvernatorul provinciei Gansu (nord-vest) şi videpreşedinte al regiunii autonome Guangxi (sud).

Căderea sa intervine în urma unor anchete similare cu privire la coriupţie care i-au vizat pe foştii miniştri ai Apărării Li Shangfu şi Wei Fenghe.

Li Shangfu a fost demis din funcţie la doar şapte luni după instalarea în funcţie, după care a fost exclus din Partidul Coimunist Chinez (PCC, unic) din cauza unor infracţiuni, şi anume suspiciuni de corupţie, potrivit presei de stat.

Succesorul său, Dong Jun, actualul ministru al Apărării, a fost vizat, de asemenea, de o anchetă cu privire la corupţie.