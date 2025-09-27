Raport britanic: Rusia ar ajuta China să pregătească un atac împotriva Taiwanului / Moscova ar urma să formeze şi un batalion de paraşutişti chinezi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Grupul de reflecţie britanic Royal United Services Institute a publicat o notă în care afirmă că „Rusia ajută China să se pregătească pentru a cuceri Taiwanul”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bazându-se pe peste 800 de pagini de documente obţinute de grupul hacktivist „Black Moon”, institutul afirmă că „preşedintele chinez Xi Jinping a ordonat Armatei Populare de Eliberare (APL) să fie pregătită să cucerească militar Taiwanul până în 2027”.

Potrivit Royal United Services Institute, un organism independent care ar fi verificat autenticitatea documentelor, „o operaţiune amfibie la scară largă” pentru capturarea Taiwanului „este foarte riscantă, locurile propice pentru debarcarea trupelor şi a echipamentului fiind limitate de pantă şi de capacitatea de încărcare a plajelor”. De aceea, Beijingul ar conta pe Rusia, care are experienţă în urma invaziei Ucrainei, pentru a „identifica posibilităţile de debarcare a trupelor”.

Potrivit institutului şi documentelor dezvăluite de „Black Moon”, pe care Le Figaro a putut să le consulte parţial, Rusia ar fi acceptat în 2023 să furnizeze Armatei Populare de Eliberare un set complet de arme şi instrumente pentru a echipa un batalion aeropurtat, precum şi instruire şi personal tehnic.

Acest proiect, denumit „Sword 208”, trece în revistă „dezvoltarea unui sistem de automatizare a comenzii trupelor aeropurtate”, evidenţiind, cu ajutorul unei scheme, „căştile cu conducere osoasă cu microfon biometric” cu care sunt echipaţi soldaţii sau „terminalele cu ecran tactil”. .

Acest sistem este lăudat în document ca fiind capabil „să asigure implementarea diferitelor tipuri de comunicaţii pentru a transmite în mod fiabil informaţii şi pentru a garanta difuzarea ordinelor şi semnalelor de comandă de la nivelurile superioare către nivelurile inferioare”. În plus, acesta ar permite „creşterea eficienţei formaţiunilor aeropurtate de 2 până la 2,5 ori”.

Potrivit institutului britanic, Rusia ar transfera, de asemenea, către China tehnologii care îi vor permite să crească producţia de arme şi echipamente militare. Acordurile încheiate între cele două părţi ar prevedea, în special: vânzarea de către Rusia către China a 37 de BMD-4M, vehicule de asalt amfibii uşoare echipate cu un tun de 100 mm şi un tun automat de 30 mm; 11 tunuri automoteure amfibii antitanc uşoare Sprut-SDM1 cu un tun de 125 mm; 11 vehicule blindate aeropurtate de transport trupe „Rakushka”; şi mai multe vehicule de comandă şi observare. Acordurile ar prevedea, de asemenea, ca toate vehiculele blindate să fie echipate cu module de comandă în limba chineză.

Rusia având mai multă experienţă decât China în ceea ce priveşte trupele aeropurtate, Moscova ar urma să formeze şi un batalion de paraşutişti chinezi. „Şoferii de vehicule blindate vor fi instruiţi la baza Kurganmashzavod, iar echipajele vehiculelor de comandă şi observare KMN şi ale tunurilor antitanc Sprut vor fi instruite la Penza, la centrala nucleară JSC Rubin”, arată institutul britanic. „În China va fi creat un centru de întreţinere tehnică şi reparaţii a echipamentelor ruseşti, căruia îi va fi transferată toată documentaţia tehnică necesară”, se mai menţionează în raport.

„Lupte în toată Marea Chinei de Sud”



Potrivit institutului, „capacitatea de a lansa vehicule blindate pe terenuri de golf sau alte zone deschise din apropierea porturilor şi aerodromurilor din Taiwan ar permite trupelor de asalt aerian să-şi sporească în mod considerabil puterea de luptă şi să ameninţe cu capturarea acestor instalaţii pentru a deschide calea debarcării forţelor următoare”.

Raportul menţionează, de asemenea, că orice încercare de invadare a Taiwanului „ar duce probabil la lupte în întreaga Mare a Chinei de Sud, ceea ce ar obliga armata chineză să-şi proiecteze puterea de luptă”. „În fazele iniţiale ale războiului, manevrele aeriene ar putea permite APL să deplaseze forţe aeropurtate (…) către terenuri critice dincolo de Taiwan, securizând aerodromuri sau alte infrastructuri care ar putea sprijini operaţiunile americane de contracarare a debarcărilor amfibii ale APL în Taiwan”, se arată în raport.

Rusia, care până acum a fost reticentă în a-şi exporta expertiza militară şi tehnică către China din teama furtului de proprietate intelectuală, se arată din ce în ce mai dispusă să împărtăşească aceste cunoştinţe, în contextul în care Vladimir Putin doreşte să pună sub semnul întrebării ordinea mondială stabilită. „Moscova consideră din ce în ce mai mult invadarea Taiwanului ca un mijloc de a-şi consolida influenţa asupra Beijingului, făcând din Rusia un furnizor de materii prime critice şi de capacitate industrială militară”, analizează, de asemenea, institutul.

În orice caz, cele două ţări au organizat 14 exerciţii militare comune în 2024, aproape dublu faţă de cele organizate cu un deceniu mai devreme, semn al apropierii lor.