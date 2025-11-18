SUA şi Rusia poartă discuții despre un nou schimb de prizonieri

Rusia şi Statele Unite au discutat posibilitatea unui nou schimb de prizonieri, a declarat Kirill Dmitriev, emisar special al preşedintelui rus Vladimir Putin, pentru portalul de ştiri Axios, preluat marţi de agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„M-am întâlnit cu câţiva oficiali din SUA şi membri ai echipei (preşedintelui american Donald) Trump pentru unele chestiuni de natură umanitară, cum ar fi posibile schimburi de prizonieri la care partea americană lucra deja”, a spus Dmitriev într-un interviu publicat de Axios.

Un oficial american a confirmat pentru Axios afirmaţia emisarului rus şi a declarat că Statele Unite sunt receptive, însă nu este vorba de nimic iminent.

Washingtonul a reuşit anul acesta să obţină eliberarea profesorului Marc Fogel, fost angajat al ambasadei Statelor Unite la Moscova, şi a balerinei Ksenia Karelina, care are dublă cetăţenie, rusă şi americană.

Cel mai mare schimb de prizonieri între cele două puteri de după sfârşitul Războiului Rece a avut loc în august 2024, când au fost eliberaţi 24 de prizonieri. Printre aceştia se numără jurnalistul american Evan Gershkovici şi fostul infanterist marin Paul Whelan, de asemenea american.

Dmitriev a discutat ideea unui nou schimb cu emisarul american Steve Witkoff şi cu alţi oficiali guvernamentali din SUA, a menţionat Axios pe baza unei surse căreia nu i-a dezvăluit identitatea

Conform aprecierii portalului, Rusia speră că un nou schimb de prizonieri cu SUA va demonstra bunăvoinţa şi va creşte încrederea între părţi.

Axios precizează că nici Dmitriev, nici oficialul american menţionat ca sursă nu a menţionat numele vreunui prizonier care ar urma să fie schimbat.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări a agenţiei Reuters de a comenta articolul.