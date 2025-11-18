Şofer suspectat de contrabandă cu țigări, urmărit de polițiștii din Suceava câțiva kilometri pentru că nu a oprit la semnale / Polițiștii au făcut și uz de armă în timpul urmăririi, dar l-au pierdut într-un lan de porumb

Poliţiştii din Suceava au făcut, marţi seară, uz de armă, pentru a prinde un şofer care a refuzat să oprească la semnalele lor şi care a fost urmărit câţiva kilometri în trafic, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, Ionuţ Epureanu, transmite Agerpres.

Potrivit acestuia, un echipaj de poliţie din cadrul Biroului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Suceava a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, la ieşirea din municipiul Suceava către municipiul Fălticeni, însă şoferul nu s-a conformat şi şi-a continuat deplasarea în viteză, ieşind pe DN 2-E85 către municipiul Fălticeni.

Au fost alertate echipaje suplimentare, inclusiv de la nivelul Poliţiei Municipiului Fălticeni, pentru a se încerca interceptarea autoturismului urmărit, însă la câţiva kilometri de la ieşirea din municipiul Suceava, şoferul a virat pe un drum de pământ, abandonând autoturismul şi fugind într-o zonă cu vegetaţie uscată de porumb.

„Poliţiştii din cadrul echipajului au încercat urmărirea pedestră, au somat şoferul fugar şi au executat trei focuri de avertisment în plan vertical, acesta fiind însă pierdut pe terenul accidentat, în lanul de porumb. Poliţiştii au evaluat permanent obiectiv situaţia atât în cadrul urmăririi auto, cât şi pedestre, neutilizând armamentul direct asupra vehiculului sau bărbatului urmărit, luând în considerare pericolele şi urmările asociate”, a precizat Epureanu.

În vehiculul rămas la faţa locului au fost observate mai multe colete cu ţigări, autoturismul urmând să fie preluat de către echipa operativă din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice IPJ Suceava.

În acest caz sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

„După identificarea şoferului, acesta urmează să fie sancţionat şi contravenţional pentru abaterile la regimul rutier. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă”, a mai spus Epureanu.