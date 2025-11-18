O școală din Sfântu Gheorghe are primul parc pentru mers desculț din judeţ, o raritate și în țară / Directorul școlii: ”Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, vă garantez că nu o să simți frigul la picioare după câteva ture”

La Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din Sfântu Gheorghe s-a deschis un Parc pentru Mers Desculț, care plasează unitatea de învățământ pe harta inovațiilor la nivel național, fiind o raritate absolută în județ și printre puținele din România, anunță We Radio Sfântu Gheorghe.

Inaugurat cu ocazia Săptămânii Verde, parcul este acum funcțional și va putea fi utilizat până la venirea frigului serios.

Nu este un simplu spațiu de joacă, ci un instrument de sănătate.

Directorul școlii, Vicsai Norbert, a subliniat caracterul unic al inițiativei.

„Este un lucru deosebit că împreună cu elevii Școlii Gimnaziale Gödri Ferenc am creat ceva unic. Nu ne oprim aici. Următorul obiectiv este Grădinița cu Program Prelungit Árvácska, unde ne dorim să replicăm un astfel de părculeț. Îi așteptăm pe toți curioșii. Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, vă garantez că nu o să simți frigul la picioare după câteva ture.”

Prin „împământarea” pe care o oferă contactul direct cu solul, parcul nu doar că adresează probleme fizice (precum piciorul plat sau fasciita plantară), dar vine și cu beneficii psihologice clare: reducerea stresului și îmbunătățirea calității somnului.