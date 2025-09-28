G4Media.ro
Funicularul din Reșița devine zonă de promenadă la înălțime / Proiect de 8,6 milioane de euro / Furnicularul e inactiv de peste 30 de ani

28 Sep

Funicularul din Reșița, inactiv de peste trei decenii, va fi transformat într-un spațiu destinat pietonilor și bicicliștilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și Primăria Reșița au semnat contractul de finanțare prin Programul Regional Vest 2021–2027. Proiectul, în valoare totală de 8,6 milioane de euro, beneficiază de fonduri nerambursabile în valoare de 6,7 milioane de euro.
Potrivit proiectului, funicularul va fi transformat într-o pasarelă suspendată de peste 700 de metri, destinată pietonilor și bicicliștilor. De la peste 30 de metri deasupra orașului, locuitorii și turiștii vor descoperi Reșița dintr-o perspectivă unică, cu zone de relaxare, locuri de joacă și puncte de belvedere, dar și prin experiențe pline de adrenalină, precum tiroliana și bungee-jumpingul.
Pasarela va lega centrul Reșiței de dealurile orașului și de traseele de drumeție din jur. Mai mult, Via Transilvanica – cel mai lung traseu pedestru din România – va include și funicularul. Accesul va fi accesibil pentru toată lumea, prin ambele capete și cu un lift panoramic.
Construit la începutul anilor ’60 pentru a transporta calcar, funicularul va fi transformat într-o pasarelă suspendată de peste 700 de metri, destinată pietonilor și bicicliștilor.

