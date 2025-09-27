Putin se pregăteşte să atace o altă ţară europeană, avertizează Zelenski: Putin nu va aştepta să-şi termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcţie

Preşedintele rus Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina atacând o altă ţară europeană, susţine Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone, pe care le-a calificat drept o încercare de a testa apărarea NATO, relatează The Guardian.

Vorbind la Kiev după întâlnirea cu Donald Trump la ONU în New York, preşedintele ucrainean a declarat că Rusia se pregăteşte pentru un conflict mai amplu. „Putin nu va aştepta să-şi termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcţie. Nimeni nu ştie unde. El vrea asta”, a spus el.

Preşedintele Ucrainei a declarat că Moscova verifică în mod deliberat capacitatea Europei de a-şi proteja spaţiul aerian, după ce au fost observate drone în Danemarca, Polonia şi România şi după încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare ruseşti. Vineri seara au fost observate mai multe drone deasupra unei baze militare daneze, iar sâmbătă deasupra unei baze norvegiene.

Zelenski a sugerat că guvernele UE au dificultăţi în a face faţă acestei noi şi periculoase ameninţări. În această lună, Ucraina a detectat 92 de drone care zburau spre Polonia într-un mod „coregrafic”. Majoritatea au fost interceptate. Nouăsprezece au trecut în teritoriul polonez, unde polonezii au doborât patru.

„Nu compar forţele noastre. Noi suntem în război, iar ei [Polonia] nu”, a spus el. Zelenski a declarat că reprezentanţi din mai multe ţări, ale căror nume nu le-a precizat, vor călători în Ucraina pentru a primi „instruire practică” cu privire la modul de respingere a atacurilor aeriene ruseşti. „Suntem gata să împărtăşim experienţa noastră”, a adăugat el.

Declaraţiile lui Zelenski vin în urma discuţiilor pe care le-a calificat drept „foarte plăcute” cu Trump, în marja Adunării Generale a ONU. După întâlnire, preşedintele american a declarat că este convins că Ucraina poate recâştiga toate teritoriile pierdute din 2022, cu sprijinul Europei şi al NATO.

Trump a mai spus că economia Rusiei se află într-o situaţie dificilă şi a descris armata acesteia ca fiind un „tigru de hârtie”. Rugat să explice acest ton aparent mai cald faţă de Ucraina, Zelenski a spus că l-a informat pe Trump despre realităţile de pe câmpul de luptă. El i-a spus că avansurile Rusiei sunt adesea efemere: „Nu este vorba de succes. Este o prezenţă temporară”.

Preşedintele SUA are acum mai multă „încredere” în Ucraina şi a descoperit că Rusia i-a tratat pe el şi pe toţi ceilalţi cu „lipsă de respect”, a spus Zelenski, care a refuzat să comenteze informaţiile potrivit cărora ar fi cerut Casei Albe rachete de croazieră Tomahawk capabile să lovească Moscova, spunând: „Este o chestiune delicată”.

În ultimele luni, Kievul a efectuat o serie de atacuri reuşite împotriva rafinăriilor de petrol ruseşti, folosind drone cu rază lungă de acţiune produse intern. Zelenski a declarat că, dacă Kremlinul va încerca să distrugă din nou infrastructura energetică a Ucrainei în această iarnă, propria sa capitală va suferi întreruperi de curent ca ripostă.