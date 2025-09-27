UPDATE Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit lângă o unitate militară din Iași / Două persoane, transportate în stare gravă la spital

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un avion de mici dimensiuni, în care se aflau două persoane, s-a prăbuşit sâmbătă în apropierea unei unităţi militare din localitatea Dancu, o suburbie a municipiului Iaşi, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa, a declarat că cele două persoane aflate la bord au fost transportate în stare gravă la Spitalul „Sf. Spiridon”

„Deocamdată nu avem mai multe informaţii decât că victimele sunt conştiente, stabile. La faţa locului s-au deplasat echipaje ISU, două ambulanţe şi un echipaj SMURD. Vor fi aduşi la Spitalul „Sf. Spiridon”, a precizat, pentru Agerpres, coordonatorul UPU – SMURD, dr. Diana Cimpoeşu.

Coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, dr Diana Cimpoeşu, a declarat că una dintre victime, un bărbat de 55 de ani, a suferit traumatism cranio-cerebral cu pierderea stării de conştienţă, are arsuri de gradul III-IV la nivelul picioarelor şi arsuri gradul II-III la nivelul abdomenului şi toracelui inferior. Cea de-a doua victimă, un bărbat 51 de ani, are contuzie toraco-abdominală, respectiv hematom abdominal hipocodrul stâng.