O persoană care s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci, căutată de Salvamont şi Jandarmerie în apropiere de Baia Mare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Salvamontişti şi jandarmi din Maramureş participă, sâmbătă seară, la o acţiune de căutare a unei persoane care s-a rătăcit, în timp ce se afla la cules ciuperci, în apropiere de municipiul Baia Mare. Este a treia acţiune derulată de Salvamont Maramureş, sâmbătă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit datelor furnizate de către salvatorii montani, acţiunea de căutare are loc în zona Usturoiu.

„Persoana a pierdut marcajul turistic şi, panicată fiind a sunat la 112, cerând ajutorul. A afirmat că aude şi zgomote în zona în care se află – posibil animale sălbatice şi a spus că din cauza panicii i s-a făcut rău”, informează Salvamont Maramureş.

La ora transmiterii acestei ştiri acţiunea de căutare este în desfăşurare, apelantul fiind localizat cu ajutorul STS.