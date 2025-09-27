O persoană care s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci, căutată de Salvamont şi Jandarmerie în apropiere de Baia Mare
Salvamontişti şi jandarmi din Maramureş participă, sâmbătă seară, la o acţiune de căutare a unei persoane care s-a rătăcit, în timp ce se afla la cules ciuperci, în apropiere de municipiul Baia Mare. Este a treia acţiune derulată de Salvamont Maramureş, sâmbătă, transmite News.ro.
Potrivit datelor furnizate de către salvatorii montani, acţiunea de căutare are loc în zona Usturoiu.
„Persoana a pierdut marcajul turistic şi, panicată fiind a sunat la 112, cerând ajutorul. A afirmat că aude şi zgomote în zona în care se află – posibil animale sălbatice şi a spus că din cauza panicii i s-a făcut rău”, informează Salvamont Maramureş.
La ora transmiterii acestei ştiri acţiunea de căutare este în desfăşurare, apelantul fiind localizat cu ajutorul STS.
