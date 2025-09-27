G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O persoană care s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci, căutată de…

O masina de interventie salvamont intervine in cazul unui turist german gasit mort intr-un cort
Sursa foto: Salvamont Alba

O persoană care s-a rătăcit în timp ce culegea ciuperci, căutată de Salvamont şi Jandarmerie în apropiere de Baia Mare

Articole27 Sep 0 comentarii

Salvamontişti şi jandarmi din Maramureş participă, sâmbătă seară, la o acţiune de căutare a unei persoane care s-a rătăcit, în timp ce se afla la cules ciuperci, în apropiere de municipiul Baia Mare. Este a treia acţiune derulată de Salvamont Maramureş, sâmbătă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit datelor furnizate de către salvatorii montani, acţiunea de căutare are loc în zona Usturoiu.

„Persoana a pierdut marcajul turistic şi, panicată fiind a sunat la 112, cerând ajutorul. A afirmat că aude şi zgomote în zona în care se află – posibil animale sălbatice şi a spus că din cauza panicii i s-a făcut rău”, informează Salvamont Maramureş.

La ora transmiterii acestei ştiri acţiunea de căutare este în desfăşurare, apelantul fiind localizat cu ajutorul STS.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Intervenţii ale Salvamont Maramureș în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte şi nu s-au mai putut deplasa

Articole27 Sep • 49 vizualizări
0 comentarii

Salvamont: O persoană găsită decedată şi alte patru transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor din ultimele 24 de ore

Articole21 Sep • 1.183 vizualizări
0 comentarii

Percheziţii într-o localitate din județul Mureș într-un dosar penal pentru nerestituirea tabletelor primite în programul „Şcoala de acasă”

Articole20 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.