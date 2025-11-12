Rybakina, jucătoarea momentului din WTA, criticată: „Profund jignitor că nu mai reprezintă Rusia”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Elena Rybakina este jucătoarea momentului în circuitul WTA, sportiva în vârstă de 26 de ani câștigând în premieră Turneul Campioanelor. După succesul fantastic de la Riad, Elena a fost criticată de Zvetlana Kuznetsova pentru decizia de a nu mai reprezenta Rusia: „Profund jignitor”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Elena Rybakina, criticată că nu mai reprezintă Rusia în circuitul WTA

Rybakina a avut un traseu de vis la WTA Finals, sportiva care reprezintă Kazahstanul trecând până la ridicarea trofeului de Anisimova, Swiatek, Alexandrova, Pegula și Sabalenka.

Svetlana Kuznetsova (fostă ocupantă a locului 2 WTA și campioană la US Open 2004 și Roland Garros 2009) laudă performanța extraordinară a Elenei, dar o critică pentru faptul că a ales să nu mai reprezinte Rusia.

Decizia de a reprezenta Kazahstanul a făcut-o pe Kuznetsova să o critice pe Rybakina.

„Felicitările mele sincere pentru Elena Rybakina pentru triumful ei binemeritat!

Dar este deosebit de amar să realizezi că o astfel de sportivă concurează sub un alt steag. Acest fapt este profund jignitor pentru toți fanii ei ruși”, transmite Svetlana Kuznetsova, citată de tennis365.com.

De ce a ales Elena Rybakina să reprezinte Kazahstanul

Elena s-a născut la Moscova și până în anul 2018 ea a reprezentat Rusia.

Fără să primească vreun sprijin financiar din partea țării sale, Rybakina a ales să reprezinte Kazahstanul, ea motivându-și decizia luată.

„Federația Kazahstanului căuta jucători, iar eu căutam ajutor. Așa ne-am găsit reciproc în momentul perfect și așa am început cariera mea profesională”, a explicat Rybakina pentru The Guardian.

Este primul titlu important câștigat de Rybakina după cel de Grand Slam de la Wimbledon din 2022.

În calitate de campioană neînvinsă, Elena Rybakina a încasat din partea organizatilor de la Riad un cec în valoare de $5.235.000: cel mai mare câștigat vreodată de o jucătoare de tenis.