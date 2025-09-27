G4Media.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov: Orice agresiune împotriva ţării noastre va…

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov: Orice agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu un răspuns ferm

Articole27 Sep • 215 vizualizări 0 comentarii

Şeful diplomaţiei ruse a insistat sâmbătă în faţa liderilor mondiali că ţara sa nu are intenţia de a ataca Europa, dar orice agresiune împotriva ţării sale „va primi un răspuns ferm”, relatează AP, transmite News.ro.

Ministrul de externe Serghei Lavrov a vorbit în faţa Adunării Generale a ONU într-un moment în care zborurile neautorizate în spaţiul aerian al NATO – intruziuni atribuite Rusiei – au trezit îngrijorarea în Europa în ultimele săptămâni, în special după ce avioanele NATO au doborât drone deasupra Poloniei şi Estonia a declarat că avioane de vânătoare ruseşti au intrat în teritoriul său şi au rămas acolo timp de 12 minute.

Rusia a negat că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian estonian şi a afirmat că dronele nu aveau ca ţintă Polonia, iar aliatul Moscovei, Belarus, susţine că dispozitivele au deviat de la cursul lor din cauza bruiajului ucrainean. Însă liderii europeni consideră că incidentele sunt intenţionate, fiind mişcări provocatoare menite să destabilizeze NATO şi să testeze reacţia alianţei.

Lavrov a susţinut în schimb că Rusia este cea care se confruntă cu ameninţări.

„Rusia nu a avut şi nu are astfel de intenţii” de a ataca ţările europene sau membre NATO, a afirmat el. „Cu toate acestea, orice agresiune împotriva ţării mele va primi un răspuns ferm.”

Lavrov a vorbit la trei ani de la începutul invaziei Ucrainei, pe care comunitatea internaţională a condamnat-o în mod general, şi pe care, potrivit unui membru influent, Ucraina o poate respinge.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat săptămâna aceasta că este de părere că Ucraina poate recâştiga toate teritoriile pierdute în favoarea Rusiei. A fost o schimbare notabilă de ton din partea unui lider american care sugerase anterior că Ucraina va trebui să facă unele concesii şi că nu va putea niciodată să recâştige toate teritoriile ocupate de Rusia după ce a cucerit Peninsula Crimeea în 2014 şi a lansat o invazie pe scară largă în 2022.

Cu doar trei săptămâni înainte, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că ţara sa şi SUA au o „înţelegere reciprocă” şi că administraţia Trump „ascultă”.

Noua opinie a lui Trump a apărut după ce s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în marja Adunării Generale , marţi — la şapte luni după o ceartă televizată între cei doi în Biroul Oval. De data aceasta, uşile au fost închise, iar tonul a fost evident diferit — „o întâlnire bună”, după cum a descris-o Zelenski în discursul său din cadrul adunării, de a doua zi.

Rusia a oferit diverse explicaţii pentru războiul din Ucraina, printre care asigurarea propriei securităţi după extinderea NATO spre est de-a lungul anilor.

