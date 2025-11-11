G4Media.ro
fsb, serviciul federal de securitate al rusiei, moscova, rusia, servicii secrete rusesti
Sursa foto: RIA Novosti archive / Andrey Stenin via Wikimedia Commons

Purtătorul de cuvânt al MAE după un comunicat FSB care făcea referire şi la România: Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciţii de propaganda. Tot aşa sunt astăzi ştirile ruseşti inventate cu spioni

11 Noi

Purtătorul de cuvânt al MAE Andrei Ţărnea a avut o reacţie ironică, vorbind despre ”poveşti inventate cu spioni”, după un comunicat al FSB care anunţa dejucarea unei operaţiuni ucrainene vizând deturnarea unui avion purtător de rachetă Kinjal către baza de la ”Mihai Kogălniceanu”, pentru ca aparatul să fie apoi doborât de apărarea antiaeriană, transmite News.ro.

Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fi ind exerciţii de propagandă. Tot aşa sunt astăzi şt irile ruseşti inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusa şi sunt provocările ruseşti pe care aceste poveşti cu avioane şi spioni încearcă sa le acopere”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al MAE.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susţine că a dejucat o operaţiune ucraineană care viza deturnarea unui avion rusesc, purtător al rachetei aeronautice hipersonice „Kinjal”, către baza de la ”Mihail Kogălniceanu”, unde ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană. Conform FSB, în acest scop, Kievul a încercat să recruteze piloţi ruşi, promiţându-le o plată de 3 milioane de dolari.

Tags: , , , ,
