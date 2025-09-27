G4Media.ro
Rusia pierde cursa pentru un loc în consiliul autorității aviatice a ONU…

Sursa foto: Ministry of Defense of the Russian Federation (eng.mil.ru)

Rusia pierde cursa pentru un loc în consiliul autorității aviatice a ONU / Moscova a solicitat imediat „o nouă rundă de voturi”

27 Sep

Rusia nu a reușit să-și recâștige sâmbătă locul în consiliul de administrație al agenției aviatice a Națiunilor Unite, după opoziția fermă a UE față de invazia Ucrainei, informează Politico

Un oficial rus a cerut imediat „o nouă rundă de votare” după ce țara sa nu a obținut sprijinul necesar pentru a câștiga un loc în consiliul de 36 de membri al Organizației Aviației Civile Internaționale.

Țările au exclus Rusia din Consiliul OACI în 2022 din cauza confiscării ilegale a avioanelor închiriate în timpul războiului cu Ucraina.

Consiliul OACI a acuzat Rusia și de doborârea zborului MH17 al Malaysia Airlines deasupra teritoriului controlat de Rusia în estul Ucrainei, în care au murit 298 de persoane.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat înaintea votului de sâmbătă că este „inacceptabil ca un stat care pune în pericol siguranța și securitatea pasagerilor aerieni și încalcă normele internaționale să dețină un loc în organul de conducere al organizației, care are sarcina de a respecta tocmai aceste norme”.

Tags: , ,
