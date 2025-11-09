BREAKING Demisii la vârful BBC: Directorul general al postului și CEO-ul BBC News, Tim Davie și Deborah Turness, își dau demisia în scandalul editării documentarului despre Trump

Directorul general al BBC, Tim Davie, și CEO-ul BBC News, Deborah Turness, și-au anunțat demisiile, în două zile consecutive, în urma controverselor generate de un documentar Panorama în care un discurs al președintelui american Donald Trump ar fi fost editat în mod înșelător, astfel încât acesta să pară că a încurajat explicit revoltele de la Capitoliu din ianuarie 2021.

Scandalul a izbucnit după ce The Telegraph a publicat detalii dintr-un memo intern scurs, în care se arăta că două fragmente ale discursului au fost unite pentru a crea o narațiune falsă. Documentul fusese redactat de Michael Prescott, fost consilier extern al comitetului de standarde editoriale al BBC.

Tim Davie: „Au fost făcute unele greșeli și trebuie să îmi asum responsabilitatea”

Directorul general al BBC Tim Davie afirmă în declarația sa de demisie: „Am decis să părăsesc BBC după 20 de ani… BBC nu este perfect și trebuie să fim mereu deschiși, transparenți și responsabili. (…)

În ansamblu, BBC funcționează bine, dar au fost făcute unele greșeli și, ca director general, trebuie să îmi asum responsabilitatea finală.”

El adaugă că dezbaterea intensă din jurul BBC News a contribuit la decizie. „Deși nu este singurul motiv, actuala discuție despre BBC News a contribuit în mod firesc la decizia mea.”

Președintele BBC, Samir Shah, afirmă că înțelege presiunea sub care se afla Davie și că „aceasta este o zi tristă pentru BBC. „Întregul board respectă decizia și motivele pentru ea.”

Deborah Turness: „Responsabilitatea se oprește la mine”

Deborah Turness, care și-a depus demisia încă de sâmbătă, spune că instituția era afectată de scandal.

„Controversa legată de Panorama despre președintele Trump a ajuns într-un punct în care provoacă daune BBC – o instituție pe care o iubesc.”

„Responsabilitatea se oprește la mine”, afirmă ea, adăugând că și-a oferit demisia lui Tim Davie sâmbătă.

Ea respinge însă acuzațiile că BBC News ar avea o părtinire sistemică. „Deși au fost făcute greșeli, vreau să fie absolut clar: acuzațiile recente că BBC News este instituțional părtinitoare sunt greșite.”

Reacția guvernului britanic

Ministra Culturii, Lisa Nandy, i-a mulțumit lui Tim Davie „pentru serviciile aduse radiodifuziunii publice”, afirmând că știrile de încredere sunt vitale. „Acum, mai mult ca oricând, știrile de încredere și programele de înaltă calitate sunt esențiale pentru viața noastră democratică și culturală.”, a spus ea.

Nandy a afirmat că guvernul va sprijini boardul BBC în perioada de tranziție.

Presiune crescândă de zile întregi

Potrivit BBC, presiunea asupra conducerii se acumulase de câteva zile. Noor Nanji, reporter pe cultură notează că, deși guvernul își exprimase public încrederea în conducere în aceeași zi, situația „nu părea că va dispărea”.

„S-a simțit că această problemă pur și simplu nu avea să dispară”, scrie Nanji, apreciind că demisiile marchează „o întorsătură dramatică a evenimentelor”.

BBC se confrunta cu acuzații de părtinire din cauza documentarului Panorama

Demisiile lui Tim Davie și Deborah Turness vin după ce un articol de presă a sugerat că un documentar BBC Panorama ar fi indus în eroare publicul prin editarea unui discurs al președintelui SUA, Donald Trump.

The Telegraph a publicat detalii dintr-un memo intern scurs, sugerând că programul a montat două părți ale discursului lui Trump astfel încât să pară că acesta a încurajat explicit revoltele de la Capitol Hill din ianuarie 2021.

BBC este acuzată că a montat fragmente distincte dintr-un discurs al lui Donald Trump în aşa fel încât acesta pare să le spună susţinătorilor săi că va merge împreună cu ei la Capitoliu pentru a „lupta ca nişte diavoli”. În fraza completă, el spune „vom merge spre Capitoliu şi îi vom încuraja pe curajoşii noştri senatori şi reprezentanţi din Congres”, iar expresia „luptă ca nişte diavoli” corespunde unui alt pasaj.

Memo-ul scurs provenea de la Michael Prescott, fost consilier extern independent al comitetului de standarde editoriale al BBC. Acesta a părăsit funcția în iunie. Prescott și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu documentarul Trump: A Second Chance?, difuzat anul trecut și realizat pentru BBC de compania independentă October Films Ltd, care a fost de asemenea contactată pentru comentarii.

Duminică, ministra Culturii Lisa Nandy a declarat că problema Panorama este „foarte serioasă”, dar există și o serie de „acuzații foarte serioase” care au fost aduse împotriva instituției, „cea mai gravă fiind aceea că există o părtinire sistemică în modul în care BBC relatează probleme dificile”.