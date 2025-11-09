G4Media.ro
Premiu uriaş câştigat la Loto 6/49: 9,66 milioane de euro cu un…

loto, loterie, joc noroc, bile
sursa foto: Unsplash/ Dylan Nolte

Premiu uriaş câştigat la Loto 6/49: 9,66 milioane de euro cu un bilet de doar 12 lei

S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro şi a costat 12 lei, transmite News.ro.

La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 9 noiembrie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro), anunţă Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi a fost completat cu o singură variantă, la Loto 6/49 şi o variantă Noroc, preţul biletului fiind de 12 lei.

Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc si al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat în data de 11.05.2025 şi a fost in valoare de 10.046.415,60 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-şi revendica câştigul.

