Report de aproape 4 milioane de euro la Loto 6/49 şi de…

Report de aproape 4 milioane de euro la Loto 6/49 şi de peste 5 milioane de euro la Joker / Joi au loc noi trageri

Un report de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, iar la Joker, la categoria I, reportul a ajuns la peste 27,52 milioane de lei (peste 5,42 milioane de euro), informează Loteria Română, transmite Agerpres.

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 25.496 de câştiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 2,26 milioane de lei (peste 446.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 1,32 milioane de lei (peste 260.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de aproximativ 552.800 de lei (peste 108.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 145.800 de lei (peste 28.700 de euro).

La tragerea Joker, la categoriile a II-a şi a III-a, s-au înregistrat două câştiguri în valoare de 84.962,97 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie loto din Bucureşti, Sectorul 5 şi online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc, la categoriile a II-a şi a III-a, s-au înregistrat două câştiguri în valoare de 77.262 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi pe joacaloto.ro.

