Plecat în drumeţie, unul dintre laureaţii Premiului Nobel pentru Medicină din 2025 nu a putut fi contactat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Unul dintre laureaţii Premiului Nobel pentru Medicină din 2025, plecat într-o drumeţie, nu a putut fi contactat luni, fericitul cercetător nefiind la curent cu vestea cea mare, conform colegilor săi, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Dr. Ramsdell se bucură de viaţă şi este total imposibil de contactat după ce a plecat într-o drumeţie”, a declarat pentru AFP un responsabil pentru relaţiile cu presa de la compania de biotehnologie Sonoma Biotherapeutics, pe care a el cofondat-o.

Comitetul Nobel i-a acordat luni premiul pentru medicină lui Fred Ramsdell şi altor doi oameni de ştiinţă, americanca Mary E. Brunkow şi japonezul Shimon Sakaguchi, pentru cercetările lor asupra modului în care organismul controlează sistemul imunitar.

Semn că nu se aştepta la un astfel de premiu, Fred Ramsdell a decis să plece într-o excursie în mijlocul naturii, potrivit companiei sale.

„Cred că se află într-o drumeţie în zonele rurale din Idaho”, a declarat pentru AFP prietenul şi colegul său Jeffrey Bluestone, care, de asemenea, nu a reuşit să ia legătura cu el.

Premiul Nobel pentru Medicină a fost anunţat la ora 11:30 în Suedia sau la ora 2:30 pe Coasta de Vest a Americii, unde locuiesc cei doi americani, care nu au putut fi informaţi imediat.

„Avem numerele lor de telefon, dar probabil că sunt pe modul silenţios”, a declarat Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului care decernează Premiului Nobel pentru Medicină, la momentul anunţului. „Le-am cerut să mă sune înapoi imediat ce au ocazia”, a adăugat el.

Cercetătoarea Mary E. Brunkow, care lucrează la Institutul pentru Biologie Sistemică din Seattle, o organizaţie de cercetare independentă, a explicat ulterior că a ignorat apelul. „Telefonul meu a sunat, am văzut un număr suedez pe ecran şi m-am gândit că trebuie să fie un spam, aşa că l-am închis şi m-am culcat la loc”, a declarat ea pentru Fundaţia Nobel.