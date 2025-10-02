Trump pune în pericol moştenirea ştiinţifică americană, avertizează responsabilii Premiului Nobel / „Există riscul ca o întreagă generaţie de tineri cercetători să fie pierdută”



Atacând ştiinţa, Donald Trump riscă să facă Statele Unite să-şi piardă locul de naţiune lider în cercetarea ştiinţifică, cu repercusiuni în întreaga lume, avertizează responsabilii Premiului Nobel pentru AFP, transmite News.ro.

De la preluarea mandatului, preşedintele american a tăiat milioane de dolari din finanţarea publică, a atacat libertatea academică a universităţilor şi a supravegheat concedierile în masă ale oamenilor de ştiinţă din organismele federale.

În timpul ceremoniei de decernare a premiilor Nobel pentru ştiinţă, care va avea loc la Stockholm începând de luni, cercetătorii americani ar putea încă să se descurce bine: Statele Unite au mai mulţi laureaţi în domeniul ştiinţelor decât orice altă ţară, datorită investiţiilor pe termen lung în cercetarea fundamentală şi libertatea academică.

Dar acest lucru s-ar putea schimba.

„După cel de-al Doilea Război Mondial, Statele Unite au preluat locul Germaniei ca prima naţiune ştiinţifică mondială. Astăzi, prin reducerea finanţării cercetării, această poziţie este ameninţată”, declară pentru AFP Hans Ellegren, secretarul general al Academiei Regale de Ştiinţe din Suedia, care acordă premiile Nobel pentru fizică, chimie şi economie.

Din ianuarie, Institutele Naţionale de Sănătate (NIH), organismele care supraveghează cercetarea medicală în Statele Unite, au eliminat 2.100 de subvenţii pentru cercetare în valoare totală de aproximativ 9,5 miliarde de dolari, precum şi 2,6 miliarde de contracte, potrivit bazei de date independente Grant Watch.

Printre proiectele vizate se numără studii privind efectele încălzirii globale asupra sănătăţii, bolii Alzheimer şi cancerului. Vaccinarea se află, de asemenea, în vizorul lui Donald Trump.

„În prezent, există un sentiment crescând de incertitudine cu privire la dorinţa Statelor Unite de a-şi păstra poziţia de lider în domeniul cercetării”, observă Thomas Perlmann, secretarul general al comitetului care acordă premiul Nobel pentru medicină.

„Nu este o coincidenţă faptul că au, de departe, cel mai mare număr de laureaţi ai premiului Nobel”, adaugă el, calificând această ţară drept „adevărat motor” al cercetării ştiinţifice mondiale.

„Dacă începe să slăbească, acest lucru va avea consecinţe foarte grave la nivel mondial”. „Nu sunt necesari mulţi ani de reduceri bugetare semnificative pentru a provoca daune ireversibile”, avertizează Perlmann.

Cele ale lui Donald Trump ar putea duce la o fugă a creierelor şi la efecte în cascadă asupra cercetării în alte ţări, notează Ellegren şi Perlmann.

Cercetătorii şi oamenii de ştiinţă care şi-au pierdut locul de muncă sau finanţarea ar putea să nu-şi reia activitatea chiar dacă bugetele ar fi restabilite, iar tinerii ar putea decide să nu urmeze o carieră în ştiinţă, susţin ei.

„Există riscul ca o întreagă generaţie de tineri cercetători să fie pierdută”, deplânge Hans Ellegren.

Deşi politicile actualului guvern american afectează în principal cercetarea din Statele Unite, cooperarea internaţională are deja de suferit.

„Orice reglementare naţionalistă sau şovină a activităţilor universitare împiedică schimbul global de idei şi date”, subliniază biologul. „Cercetarea este, prin natura sa, globală. Cercetătorii au schimbat întotdeauna cunoştinţele şi experienţele lor”.

O retragere a Statelor Unite ar oferi altor naţiuni oportunitatea de a realiza progrese importante.

„Cercetarea este o bază importantă pentru inovare şi antreprenoriat. Alte ţări ar putea concura mai uşor cu ele”, explică Hans Ellegren.

„China este în plină expansiune”, subliniază el. „Investeste sume incredibile”.

Thomas Perlmann consideră că Donald Trump are datoria de a proteja moştenirea americană.

„S-ar putea crede că Trump nu doreşte să lase cale liberă Chinei şi altor ţări care doresc să preia conducerea”, declară el.

Dacă ar putea să se adreseze direct preşedintelui american, Hans Ellegren i-ar spune că este în interesul Statelor Unite să menţină finanţarea cercetării ştiinţifice.

„I-aş spune: unul dintre motivele pentru care ţara dumneavoastră a cunoscut un astfel de succes este că cercetătorii au putut explora noi cunoştinţe şi au beneficiat de resurse substanţiale. Statele Unite au investit mult în cercetare în perioada postbelică, atât la nivel privat, cât şi federal. Şi acest lucru a contribuit la prosperitatea ţării dumneavoastră”.