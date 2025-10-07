Statele Unite, avertizate de Venezuela cu privire la un posibil atac terorist asupra ambasadei din Caracas

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat luni că guvernul său a avertizat Washingtonul privind „o operaţiune sub steag fals” a unor „sectoare extremiste ale dreptei locale” de a instala explozibili la ambasada SUA din Caracas, relatează agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Într-un interviu televizat de luni seară, Maduro a declarat că două surse de încredere, una internă şi una internaţională, au informat guvernul despre posibilul atac şi forţe de securitate au fost trimise la ambasadă.

„Este o acţiune de provocare. Este o operaţiune tipică sub steag fals”, a declarat Maduro.

„Am puteam s-o numim o operaţiune tipică de provocare pentru a crea apoi un scandal şi a utiliza puterea de comunicare prin intermediul reţelelor şi media pentru a blama guvernul bolivarian şi a începe o escaladare a confruntării (…) când nu s-ar mai auzi decât zgomotul mitralierelor şi al rachetelor”, a adăugat el.

„În pofida tuturor diferendelor pe care le avem cu guvernele SUA, această ambasadă este protejată în conformitate (…) cu dreptul internaţional de guvernul nostru. Ambasada SUA în Venezuela este considerată teritoriu american”, a subliniat el, adăugând că „securitatea a fost întărită” în jurul clădirilor.

Maduro a adăugat că guvernul său încearcă să-i prindă pe cei implicaţi în complot şi că ştie cine l-a orchestrat. „Acesta a fost sprijinit de o persoană care va fi cunoscută în curând şi cerut de o persoană care va fi cunoscută în curând, dar toate acestea sunt în curs de desfăşurare”, a mai spus Maduro.

O operaţiune sub steag fals este efectuată în aşa fel încât o altă parte pare să fie responsabilă. Casa Albă şi Departamentul de Stat nu au răspuns unei solicitări de a comenta declaraţiile lui Maduro, notează Reuters.

Preşedintele Adunării Naţionale din Venezuela, Jorge Rodriguez, este primul care a vorbit public despre complot într-un mesaj pe contul său de Telegram, afirmând că presupusele planuri au fost transmise SUA prin intermediul a trei canale diferite.

El a adăugat că o ambasadă europeană a fost la rândul său alertată despre aceste planuri, dar nu a specificat care. Venezuela a rupt relaţiile cu SUA în 2019, iar personalul diplomatic american a părăsit ambasada în acel an. În prezent se mai află în incinta ambasadei SUA doar câţiva angajaţi.

În acelaşi timp, pe reţelele sociale circulă de săptămâni un zvon potrivit căruia şefa opoziţiei Maria Corina Machado, în clandestinitate după alegerile prezidenţiale din iulie 2024, s-a refugiat în ambasada americană.

Aceasta nu a dezvăluit niciodată unde se află şi nicio autoritate din Venezuela sau din SUA nu a confirmat aceste zvonuri, notează AFP.

Totuşi, ministrul de interne şi al justiţiei, Diosdado Cabello, a lăsat să se înţeleagă la jumătatea lunii septembrie că Maria Corina Machado s-ar afla în ambasada SUA. „Ea este în Valle Arriba, într-o casă mare, în care se spune că nu este nimeni, dar este cineva (…) Însă nu spuneţi la nimeni, pentru că e secret”, a afirmat ministrul cu ironie.

Ambasada SUA se află chiar în zona Valle Arriba.

Realegerea lui Nicolas Maduro în Venezuela nu a fost recunoscută nici de Washington, nici de o mare parte a comunităţii internaţionale.

SUA au lovit cel puţin patru vase despre care se presupune că transportau droguri în largul coastei Venezuelei în ultimele săptămâni. Preşedintele Trump a mai spus că SUA examinează posibilitatea de a ataca terestru în Venezuela cartelurile de droguri.

În acest context, puterea de la Caracas a organizat luni după-amiază un marş care s-a încheiat în faţa sediului ONU din capitală. Manifestanţii au respins prezenţa navelor de război americane în apropierea apelor teritoriale ale Venezuelei şi acuzaţiile de trafic de droguri ale liderului american.