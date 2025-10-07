Drone au lovit o regiune din Siberia, într-un posibil prim atac din Ucraina peste munții Ural, la peste 2.000 de kilometri de linia frontului

Trei drone au lovit regiunea rusă bogată în petrol Tiumen, în vestul Siberiei, au anunţat marţi autorităţile ruse, existând rapoarte contradictorii cu privire la distrugerile provocate, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Dronele au fost descoperite şi neutralizate în perimetrul unei companii din capitala regională, Tiumen, a anunţat administraţia locală. Incidentul a avut loc luni seara, a adăugat administraţia.

Tiumen se află la peste 2.000 de kilometri de linia frontului, în partea asiatică a Rusiei. Dacă dronele au fost lansate din Ucraina, aceasta va marca prima dată când drone cu rază de acţiune lungă ale Kievului au trecut de munţii Ural.

„Intevenţia rapidă a serviciilor pentru situaţii de urgenţă a prevenit detonarea dronelor”, informează un comunicat distribuit pe Telegram. Comunicatul precizează că nu s-au înregistrat răniţi sau pagube materiale.

Cu toate acestea, canalul ucrainean Exilenova de pe Telegram a relatat că o rafinărie a fost lovită acolo, chiar dacă o fotografie prezentată drept dovadă arată doar daune minore la un perete de protecţie din faţa rezervoarelor de petrol propriu-zise.

Nu s-a putut verifica în mod independent dacă fotografia este din Tiumen, adaugă dpa.

În timpul verii, Ucraina a atacat bombardiere strategice din Irkuţk, în estul Siberiei, utilizând drone. Însă acele drone fuseseră introduseră pe ascuns în Rusia şi lansate de lângă aerodromul militar.