G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Drone au lovit o regiune din Siberia, într-un posibil prim atac din…

Drone, Malloy Aeronautics
Screenshot Drone, Malloy Aeronautics

Drone au lovit o regiune din Siberia, într-un posibil prim atac din Ucraina peste munții Ural, la peste 2.000 de kilometri de linia frontului

Articole7 Oct • 356 vizualizări 0 comentarii

Trei drone au lovit regiunea rusă bogată în petrol Tiumen, în vestul Siberiei, au anunţat marţi autorităţile ruse, existând rapoarte contradictorii cu privire la distrugerile provocate, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Dronele au fost descoperite şi neutralizate în perimetrul unei companii din capitala regională, Tiumen, a anunţat administraţia locală. Incidentul a avut loc luni seara, a adăugat administraţia.

Tiumen se află la peste 2.000 de kilometri de linia frontului, în partea asiatică a Rusiei. Dacă dronele au fost lansate din Ucraina, aceasta va marca prima dată când drone cu rază de acţiune lungă ale Kievului au trecut de munţii Ural.

„Intevenţia rapidă a serviciilor pentru situaţii de urgenţă a prevenit detonarea dronelor”, informează un comunicat distribuit pe Telegram. Comunicatul precizează că nu s-au înregistrat răniţi sau pagube materiale.

Cu toate acestea, canalul ucrainean Exilenova de pe Telegram a relatat că o rafinărie a fost lovită acolo, chiar dacă o fotografie prezentată drept dovadă arată doar daune minore la un perete de protecţie din faţa rezervoarelor de petrol propriu-zise.

Nu s-a putut verifica în mod independent dacă fotografia este din Tiumen, adaugă dpa.

În timpul verii, Ucraina a atacat bombardiere strategice din Irkuţk, în estul Siberiei, utilizând drone. Însă acele drone fuseseră introduseră pe ascuns în Rusia şi lansate de lângă aerodromul militar.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Angela Merkel, criticată dur în ţările baltice şi Polonia după ce fostul cancelar german a sugerat că acestea au o parte din vină pentru invazia Rusiei în Ucraina

Articole7 Oct • 707 vizualizări
0 comentarii

Rusia susține că a interceptat 210 de drone ucrainene în timpul nopţii, dintre care 16 deasupra Mării Negre

Articole7 Oct • 111 vizualizări
0 comentarii

EXCLUSIV În România sunt pregătiți anual peste 200 de piloți, operatori și instructori de drone pentru MApN și MAI / Specialiști: Numărul este insuficient / Ministrul Apărării: „Oricum, nu sunt foarte mulți”

Articole7 Oct
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.